Титул Квитовой, провал украинок в Майами, фейк-возвращение Федерера

Завершилась вторая половина теннисного марта, которая для лучших спортсменов традиционно проходит во Флориде. Мужчины и девушки соревновались на одном из самых престижных турниров сезона – ATP / WTA 1000 Майами. К сожалению, украинские теннисистки не смогли порадовать своими выступлениями, но продолжают активно бороться с безразличием теннисных организаций к полномасштабной войне, которую развязала россия на территории Украины.

WTA 1000 Майами

Начнем разбор турнира с украинских девушек. Даяна Ястремская и Леся Цуренко стартовали с квалификации соревнований. Обе теннисистки смогли пройти 1-й раунд: Леся на классе обыграла Коко Вандевей без особых проблем, а Даяна в трехсетовом триллере вырвала победу у Кэти Макнелли. Интересно, что после завершения матча американка не пожала руку Даяне. У них давний конфликт, который начался еще в 2021 году на турниру в Цинциннати. Тогда, в родных стенах, Кэти также проиграла Даяне, а после победы Ястремская протянула руки к ушам, намекая на то, что болельщикам, которые очень активно поддерживали Макнелли, стоит помолчать. Тогда девушки тоже обошлись без рукопожатий у сетки, но вскоре все-таки поблагодарили друг друга за игру. Но в Майами этого не случилось. Скорее всего, уж очень американка обиделась на Даяну и решила, что та часто симулирует... Большой огласки эту ситуацию не предали, поэтому особого внимания на этом акцентировать вряд ли стоит.



Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Даяна не смогла в итоге выйти в основу турнира в Майами, в финале отбора в трех сетах уступив Анне-Лене Фридзам. Это поражение от немки стало для Ястремской уже вторым в этом сезоне. Ранее она проиграла Фридзам на соревнованиях в Остине. Цуренко не последовала примеру своей соотечественницы и обыграла Хэрриет Дарт в финале отбора в двух партиях, тем самым обеспечив себе участие в основе Майами. Далее Цуренко в 1/64 финала встретилась с финалисткой US Open 2021 Лейлой Фернандес. В первом сете украинка выигрывала со счетом 4:0, но проиграла 6 геймов. Во второй партии Цуренко сходу сделала брейк, но и тут не смогла удержать преимущество, отдала сет со счетом 3:6 и завершила выступления на соревнованиях.

Помимо Ястремской и Цуренко, Украина в одиночном разряде также была представлена Мартой Костюк и Ангелиной Калининой. В 1/64 финала Марта уверенно выиграла у Элизабетты Кочаретто, не отдав ей ни одной подачи. Такая игра Марты вселила надежду украинским болельщикам на ее успешное дальнейшее выступление, однако в итоге Костюк очень сильно огорчила. Во 2-м раунде турнира Марта сыграла с россиянкой Анастасией Потаповой. Точнее, как сыграла... Украинка взяла всего 3 гейма. Сложно критиковать Костюк, ведь против представительниц страны-террориста всегда сложно играть, да и болельщики почему-то регулярно поддерживают таких изгоев адекватного мира (Потапова, напомним, в Индиан-Уэллсе вышла на матч в футболке московского «спартака»). Костюк не смогла показать свой сильнейший теннис и откровенно провалилась. Вообще, после выигранного трофея в Остине Марта пока что все еще не способна играть против крепких теннисисток, но надеемся, что это «пока что» не перерастет в «постоянно».



Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Калинина стартовала с 1/32 финала, пропустив первый раунд. Там Ангелина встретилась с Софией Кенин – чемпионкой Открытого чемпионата Австралии по теннису 2020. Но первая ракетка Украины не смогла пройти американку, уступив ей в двух сетах. В 2023 году Калинина уже проигрывала Софии в четвертьфинале соревнований в австралийском Хобарте.

Также украинки выступили в парном разряде турнира в Майами. Надежда Киченок вместе с Софией Кенин вылетели в первом же раунде от Николь Меличар-Мартинес и Эллен Перес. Вообще американско-украинский дуэт считался аутсайдером встречи, но смог вырвать победу на тай-брейке второго сета, а на чемпионском тай-брейке уступили с боевым счетом 13:15. Людмила Киченок со своей напарницей Аленой Остапенко дошла до четвертьфинала. До этой же стадии сенсационно дошла и Ангелина Калинина с Ириной-Камелией Бегу и в полуфинале мы могли увидеть 50% украинское дерби, но обе пары с украинками проиграли (Киченок в трех партиях вылетела от Лейлы Фернандес и Тейлор Таунсенд, а Калинина – от Магды Линетт и Бернарды Перы).



Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Супертурнир в Майами неожиданно выиграла 33-летняя чешка Петра Квитова. Да, Квитова все еще держится на плаву, она даже вернется в топ-10, но ее лучшие годы карьеры позади, как и мечты о так и непокорившийся первой строчке рейтинга WTA. Фавориткой изначально, естественно, считалась Ига Свентек, но она снялась с турнира из-за травмы ребра, которую она получила еще в Индиан-Уэллсе. После отказа Иги фаворитками стали Арина Соболенко и Елена Рыбакина.

Кстати, в соцсетях придумали (да и сами теннисистки поддержали) Большую женскую тройку, что-то наподобие BIG-3 у мужчин. К сожалению, помимо Иги, в эту троицу входят белоруска и уроженка москвы: одна – поклонница режима лукашенко, а вторая прикидывается шлангом, когда у нее спрашивают про войну в Украине (хорошо, она хоть Казахстан представляет). Речь про Соболенко и Рыбакину, которые считались фаворитками на трофей из-за своей стабильной игры в этом году (Соболенко выиграла АО, а Рыбакина взяла Индиан-Уэллс двумя неделями ранее).



Getty Images/Global Images Ukraine. Петра Квитова

Но белоруска в четвертьфинале уступила Соране Кырсте, у которой, к слову, 10 побед за два турнира в США, а Рыбакина дошла до финала, где ей было суждено проиграть Квитовой. Квитова впервые с 2018 года выиграла турнир категории WTA 1000 и впервые взяла трофей в Майами. После титула в Мадриде было три поражения в финалах (Дубай-2019, Доха-2020 и Цинциннати-2022). Всего это 9-й титул Петры на тысячниках, больше только у Виктории Азаренко (10) и Серены Уильямс (13).

АТР 1000 Майами

Украина у мужчин в Майами не была представлена никем. Возможно, когда-то украинский мужской теннис станет топовым, а пока это только в мечтах. Уже бывшая первая ракетка мира Карлос Алькарас защищал трофей на этих кортах. Ранее он выиграл титул в Индиан-Уэллсе и подошел к соревнованиям в Майами в оптимальных кондициях. Но повторить прошлогодний успех 19-летнему испанцу не удалось. Карлитос в доминирующем стиле дошел до полуфинале, где в суперматче проиграл Яннику Синнеру. Поединок завершился в трех сетах и подарил уйму эмоций. После окончания этого матча можно смело сказать: противостояние Алькараса и Синнера будет длиться еще долго, это действительно два топ-игрока, которые будут доминировать ближайшие 10 лет в мужском Туре, если конечно не нахватаются травм. Чего стоит только поинт в 7-м гейме первого сета...

Видеообзор матча Карлос Алькарас – Янник Синнер:

Синнер, к слову, стал первым теннисистом, который выиграл у Алькараса на трех разных покрытиях. С высоко поднятой головой и постом в Instagram со словом «Forza!» итальянец вышел на финальный поединок против... Против россиянина Даниила Медведева и ничего не смог показать после счета *3:2 в свою пользу в первой партии. Медведев забрал очередной трофей в 2023 году (уже четвертый), что вызвало бурную радость на болотах. Ну а что, в футбол не играют, от всего мира отстранены, хоть в теннисе успехи есть (к сожалению)...



Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер и Даниил Медведев

Украинцы на челленджерах

За 2 недели было сыграно 4 челленджера, на которых играли украинцы. Первая ракетка Украины Алексей Крутых отправился играть на грунт, а Виталий Сачко сыграл на двух турнирах в залах. Успешными выступления парней назвать сложно. Вначале Крутых проиграл на старте челленджера в Малаге, затем сыграл турнир в Жироне, прошел первый раунд и уступил квалифаеру Де Йонгу. Сачко, в свою очередь, слегка порадовал. На первом челленджере в Сен-Брие (Франция) он проиграл на старте, а на турнире в Лилле с квалификации дошел до четвертьфинала, где уступил Отто Виртанену.

Также отметим неплохой перфоманс Александра Брайнина. Украинец во второй раз в карьере вышел в основу челленджера. Это случилось в Малаге, где в отборе он сенсационно выиграл 2 матча. В первом раунде основы Александр дал бой британцу Коксу, но не смог пройти его. Далее он отправился на фьючерс в Трнаве, где на двух тай-брейках проиграл местному подавану Лукашу Покорны, а в парном разряде дошел до полуфинала.

Выступления Завацкой в Словении

Катарина Завацкая впервые в сезоне сыграла на фьючерсе, причем за 2 недели на двух, оба – в Словении. Вначале Катарина выступила на 40-тысячнике в Мариборе, где стартовала с квалификации (обыграла россиянку Катерина Яшину). Далее через одну более-менее спокойную победу и два трехсетовика добралась до полуфинала и проиграла будущей победительнице турнира Маи Хонтаме.

На прошлой неделе украинка отправилась снова на 40-тысячник, но завершила его менее удачно, да еще и плачевно. Во втором раунде турнира Катарина снялась с матча против россиянки Марии Тимофеевой. Во второй партии украинка вела 2:0, проиграла три гейма подряд и взяла медицинский перерыв, а вскоре отказалась продолжать поединок.

Трофеи Белинского

Украинский теннисист Вячеслав Белинский однозначно может занести себе в актив выступления на 15-тысячнике в хорватской Опатии. На этих соревнованиях Вячеслав взял два трофея – в одиночном и парном разряде. Для Белинского этот титул в одиночном разряде стал первым в текущем сезоне и вторым выигранным турниром ITF в карьере. В паре, к слову, Белинский играл с другим украинцем Александром Овчаренко. У Вячеслава уже два трофея в паре в 2023 году, а Овчаренко в пятый раз в карьере выиграл парный турнир.



Instagram. Александр Овчаренко и Вячеслав Белинский

Выступления Орлова и Ваншельбойма в Индии

Украинские теннисисты Владислав Орлов и Эрик Ваншельбойм сыграли на 25-тысячниках в Индии. На первом таком турнире выступали оба украинца (в Лакхнау), а уже на втором (в Майсуре) только Орлов. В Лакхнау оба дошли до четвертьфинала и сыграли друг с другом. Победу неожиданно одержал Эрик, который вскоре пробился в финал соревнований, где уступил Евгению Донскому.

В Майсуре Орлов снова сыграл в четвертьфинале, но снова проиграл. На этот раз украинец уступил своему напарнику Блэйку Эллису, с которым он в парном разряде на этих кортах добрался до полуфинала.

Очередная неудача Байндл

После неплохого выступления Катерины Байндл на Открытом чемпионата Австралии 2023, где она дошла до 1/16 финала, украинка проиграла 3 матча подряд. На прошлой неделе 29-летняя Байндл попробовала вернуться на корт в Сан-Луис-Потоси после травмы бедра, которую она получил в конце февраля. Но украинка не смогла пройти во 2-й раунд соревнований, проиграв россиянке Элине Аванесян.

Теннис вне корта

Теннисные организации АТР, WTA и ITF продолжают ничего не делать по отношению к российским и белорусским игрокам. Скандал с Цуренко и Соболенко на Индиан-Уэллсе закончился ничем, а в добавок ко всему еще и организаторы Уимблдона разрешили представителям рф и рб сыграть на легендарном турнире.

Леся Цуренко и Марта Костюк приняли участие в пресс-конференции, организованной спортсменами, которые против возвращения россии и беларуси в мировой спорт. Петра Квитова публично заявила, что представители страны-террориста не должны играть на Олимпийских Играх, но пока что реакция от президента МОК Томаса Баха только такая: «Решение по участию спортсменов с паспортами россии и беларуси будет принято за год до старта Олимпиады». Как-то так...

Розыгрыш с Федерером, разминка Бадосы, возвращение Джоковича, жуткая травма Андрееску

Во время турнира в Майами произошел забавный случай. Испанская теннисистка Паула Бадоса (кстати, лучшая подружка Арины Соболенко, но сейчас не об этом) играла с Лаурой Зигемунд в 1/32 финала. В третьем сете немка взяла медицинский тайм-аут и покинула корт, а Бадоса, чтобы не терять время и не потерять темп, пригласила болбоя и сыграла с ним пару розыгрышей. В итоге матч испанка выиграла, но вылетела в следующем раунде от Рыбакиной.

Уже первая ракетка мира Новак Джокович сможет сыграть на US Open 2023. Дело в том, что американский сенат принял резолюцию об окончании чрезвычайного положения в США из-за пандемии коронавируса, которое действует в стране с марта 2020 года. Это означает, что непривитый от COVID-19 Джокович сможет легально посетить США и сыграть на Открытом чемпионате США по теннису. В прошлом году Новак из-за ковидных ограничений не смог сыграть на турнире Grand Slam в Нью-Йорке из-за того, что у него нет вакцинации.

Интересно, что Новак, не играя на турнирах в Индиан-Уэллсе и Майами из-за того, что у него нет вакцинации, вернул себе первую строчку рейтинга АТР. Дело в том, что он обогнал Карлоса Алькараса по очкам, который не смог защитить прошлогодний титул в Майами.

Помимо забавного случая с Бадосой, Майами также запомнился неприятным эпизодом в игре Бьянки Андрееску и Катерина Александровой. Канадка проиграла россиянке первый сет на тай-брейке, во втором лидировала 2:0, но травмировала голеностоп. Во время розыгрыша Андрееску упала на корт и закричала. Она также говорила судье: «Господи, мне никогда не было так больно». В итоге Бьянка не смогла самостоятельно покинуть корт – ее увезли на коляске.

Вскоре Андрееску заявила, что «могло быть все хуже», но пока не знает, когда сможет вернуться на корт.

И завершим подведение итогов интересным и шуточным случаем под названием «фейк-возвращение Федерера». 1 апреля теннисные паблики решили подшутить над фанами. В соцсетях появилась информация о том, что легендарный Роджер Федерер, который завершил карьеру в 2022 году на Кубке Лейвера, якобы заявил швейцарским СМИ, что хочет сыграть на Уимблдоне-2023. Но, естественно, это была шутка, а жаль...

