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WTA
03 апреля 2023, 07:10 | Обновлено 03 апреля 2023, 07:15
62
0

Титул Квитовой, провал украинок в Майами, фейк-возвращение Федерера

Sport.ua подводит итоги двух последних недель в теннисе

03 апреля 2023, 07:10 | Обновлено 03 апреля 2023, 07:15
62
0
Титул Квитовой, провал украинок в Майами, фейк-возвращение Федерера
Getty Images/Global Images Ukraine. Петра Квитова

Завершилась вторая половина теннисного марта, которая для лучших спортсменов традиционно проходит во Флориде. Мужчины и девушки соревновались на одном из самых престижных турниров сезона – ATP / WTA 1000 Майами. К сожалению, украинские теннисистки не смогли порадовать своими выступлениями, но продолжают активно бороться с безразличием теннисных организаций к полномасштабной войне, которую развязала россия на территории Украины.

WTA 1000 Майами

Начнем разбор турнира с украинских девушек. Даяна Ястремская и Леся Цуренко стартовали с квалификации соревнований. Обе теннисистки смогли пройти 1-й раунд: Леся на классе обыграла Коко Вандевей без особых проблем, а Даяна в трехсетовом триллере вырвала победу у Кэти Макнелли. Интересно, что после завершения матча американка не пожала руку Даяне. У них давний конфликт, который начался еще в 2021 году на турниру в Цинциннати. Тогда, в родных стенах, Кэти также проиграла Даяне, а после победы Ястремская протянула руки к ушам, намекая на то, что болельщикам, которые очень активно поддерживали Макнелли, стоит помолчать. Тогда девушки тоже обошлись без рукопожатий у сетки, но вскоре все-таки поблагодарили друг друга за игру. Но в Майами этого не случилось. Скорее всего, уж очень американка обиделась на Даяну и решила, что та часто симулирует... Большой огласки эту ситуацию не предали, поэтому особого внимания на этом акцентировать вряд ли стоит.


Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Даяна не смогла в итоге выйти в основу турнира в Майами, в финале отбора в трех сетах уступив Анне-Лене Фридзам. Это поражение от немки стало для Ястремской уже вторым в этом сезоне. Ранее она проиграла Фридзам на соревнованиях в Остине. Цуренко не последовала примеру своей соотечественницы и обыграла Хэрриет Дарт в финале отбора в двух партиях, тем самым обеспечив себе участие в основе Майами. Далее Цуренко в 1/64 финала встретилась с финалисткой US Open 2021 Лейлой Фернандес. В первом сете украинка выигрывала со счетом 4:0, но проиграла 6 геймов. Во второй партии Цуренко сходу сделала брейк, но и тут не смогла удержать преимущество, отдала сет со счетом 3:6 и завершила выступления на соревнованиях.

Помимо Ястремской и Цуренко, Украина в одиночном разряде также была представлена Мартой Костюк и Ангелиной Калининой. В 1/64 финала Марта уверенно выиграла у Элизабетты Кочаретто, не отдав ей ни одной подачи. Такая игра Марты вселила надежду украинским болельщикам на ее успешное дальнейшее выступление, однако в итоге Костюк очень сильно огорчила. Во 2-м раунде турнира Марта сыграла с россиянкой Анастасией Потаповой. Точнее, как сыграла... Украинка взяла всего 3 гейма. Сложно критиковать Костюк, ведь против представительниц страны-террориста всегда сложно играть, да и болельщики почему-то регулярно поддерживают таких изгоев адекватного мира (Потапова, напомним, в Индиан-Уэллсе вышла на матч в футболке московского «спартака»). Костюк не смогла показать свой сильнейший теннис и откровенно провалилась. Вообще, после выигранного трофея в Остине Марта пока что все еще не способна играть против крепких теннисисток, но надеемся, что это «пока что» не перерастет в «постоянно».


Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Калинина стартовала с 1/32 финала, пропустив первый раунд. Там Ангелина встретилась с Софией Кенин – чемпионкой Открытого чемпионата Австралии по теннису 2020. Но первая ракетка Украины не смогла пройти американку, уступив ей в двух сетах. В 2023 году Калинина уже проигрывала Софии в четвертьфинале соревнований в австралийском Хобарте.

Также украинки выступили в парном разряде турнира в Майами. Надежда Киченок вместе с Софией Кенин вылетели в первом же раунде от Николь Меличар-Мартинес и Эллен Перес. Вообще американско-украинский дуэт считался аутсайдером встречи, но смог вырвать победу на тай-брейке второго сета, а на чемпионском тай-брейке уступили с боевым счетом 13:15. Людмила Киченок со своей напарницей Аленой Остапенко дошла до четвертьфинала. До этой же стадии сенсационно дошла и Ангелина Калинина с Ириной-Камелией Бегу и в полуфинале мы могли увидеть 50% украинское дерби, но обе пары с украинками проиграли (Киченок в трех партиях вылетела от Лейлы Фернандес и Тейлор Таунсенд, а Калинина – от Магды Линетт и Бернарды Перы).


Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

Супертурнир в Майами неожиданно выиграла 33-летняя чешка Петра Квитова. Да, Квитова все еще держится на плаву, она даже вернется в топ-10, но ее лучшие годы карьеры позади, как и мечты о так и непокорившийся первой строчке рейтинга WTA. Фавориткой изначально, естественно, считалась Ига Свентек, но она снялась с турнира из-за травмы ребра, которую она получила еще в Индиан-Уэллсе. После отказа Иги фаворитками стали Арина Соболенко и Елена Рыбакина.

Кстати, в соцсетях придумали (да и сами теннисистки поддержали) Большую женскую тройку, что-то наподобие BIG-3 у мужчин. К сожалению, помимо Иги, в эту троицу входят белоруска и уроженка москвы: одна – поклонница режима лукашенко, а вторая прикидывается шлангом, когда у нее спрашивают про войну в Украине (хорошо, она хоть Казахстан представляет). Речь про Соболенко и Рыбакину, которые считались фаворитками на трофей из-за своей стабильной игры в этом году (Соболенко выиграла АО, а Рыбакина взяла Индиан-Уэллс двумя неделями ранее).


Getty Images/Global Images Ukraine. Петра Квитова

Но белоруска в четвертьфинале уступила Соране Кырсте, у которой, к слову, 10 побед за два турнира в США, а Рыбакина дошла до финала, где ей было суждено проиграть Квитовой. Квитова впервые с 2018 года выиграла турнир категории WTA 1000 и впервые взяла трофей в Майами. После титула в Мадриде было три поражения в финалах (Дубай-2019, Доха-2020 и Цинциннати-2022). Всего это 9-й титул Петры на тысячниках, больше только у Виктории Азаренко (10) и Серены Уильямс (13).

АТР 1000 Майами

Украина у мужчин в Майами не была представлена никем. Возможно, когда-то украинский мужской теннис станет топовым, а пока это только в мечтах. Уже бывшая первая ракетка мира Карлос Алькарас защищал трофей на этих кортах. Ранее он выиграл титул в Индиан-Уэллсе и подошел к соревнованиям в Майами в оптимальных кондициях. Но повторить прошлогодний успех 19-летнему испанцу не удалось. Карлитос в доминирующем стиле дошел до полуфинале, где в суперматче проиграл Яннику Синнеру. Поединок завершился в трех сетах и подарил уйму эмоций. После окончания этого матча можно смело сказать: противостояние Алькараса и Синнера будет длиться еще долго, это действительно два топ-игрока, которые будут доминировать ближайшие 10 лет в мужском Туре, если конечно не нахватаются травм. Чего стоит только поинт в 7-м гейме первого сета...

Видеообзор матча Карлос Алькарас – Янник Синнер:

Синнер, к слову, стал первым теннисистом, который выиграл у Алькараса на трех разных покрытиях. С высоко поднятой головой и постом в Instagram со словом «Forza!» итальянец вышел на финальный поединок против... Против россиянина Даниила Медведева и ничего не смог показать после счета *3:2 в свою пользу в первой партии. Медведев забрал очередной трофей в 2023 году (уже четвертый), что вызвало бурную радость на болотах. Ну а что, в футбол не играют, от всего мира отстранены, хоть в теннисе успехи есть (к сожалению)...


Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер и Даниил Медведев

Украинцы на челленджерах

За 2 недели было сыграно 4 челленджера, на которых играли украинцы. Первая ракетка Украины Алексей Крутых отправился играть на грунт, а Виталий Сачко сыграл на двух турнирах в залах. Успешными выступления парней назвать сложно. Вначале Крутых проиграл на старте челленджера в Малаге, затем сыграл турнир в Жироне, прошел первый раунд и уступил квалифаеру Де Йонгу. Сачко, в свою очередь, слегка порадовал. На первом челленджере в Сен-Брие (Франция) он проиграл на старте, а на турнире в Лилле с квалификации дошел до четвертьфинала, где уступил Отто Виртанену.

Также отметим неплохой перфоманс Александра Брайнина. Украинец во второй раз в карьере вышел в основу челленджера. Это случилось в Малаге, где в отборе он сенсационно выиграл 2 матча. В первом раунде основы Александр дал бой британцу Коксу, но не смог пройти его. Далее он отправился на фьючерс в Трнаве, где на двух тай-брейках проиграл местному подавану Лукашу Покорны, а в парном разряде дошел до полуфинала.

Выступления Завацкой в Словении

Катарина Завацкая впервые в сезоне сыграла на фьючерсе, причем за 2 недели на двух, оба – в Словении. Вначале Катарина выступила на 40-тысячнике в Мариборе, где стартовала с квалификации (обыграла россиянку Катерина Яшину). Далее через одну более-менее спокойную победу и два трехсетовика добралась до полуфинала и проиграла будущей победительнице турнира Маи Хонтаме.

На прошлой неделе украинка отправилась снова на 40-тысячник, но завершила его менее удачно, да еще и плачевно. Во втором раунде турнира Катарина снялась с матча против россиянки Марии Тимофеевой. Во второй партии украинка вела 2:0, проиграла три гейма подряд и взяла медицинский перерыв, а вскоре отказалась продолжать поединок.

Трофеи Белинского

Украинский теннисист Вячеслав Белинский однозначно может занести себе в актив выступления на 15-тысячнике в хорватской Опатии. На этих соревнованиях Вячеслав взял два трофея – в одиночном и парном разряде. Для Белинского этот титул в одиночном разряде стал первым в текущем сезоне и вторым выигранным турниром ITF в карьере. В паре, к слову, Белинский играл с другим украинцем Александром Овчаренко. У Вячеслава уже два трофея в паре в 2023 году, а Овчаренко в пятый раз в карьере выиграл парный турнир.


Instagram. Александр Овчаренко и Вячеслав Белинский

Выступления Орлова и Ваншельбойма в Индии

Украинские теннисисты Владислав Орлов и Эрик Ваншельбойм сыграли на 25-тысячниках в Индии. На первом таком турнире выступали оба украинца (в Лакхнау), а уже на втором (в Майсуре) только Орлов. В Лакхнау оба дошли до четвертьфинала и сыграли друг с другом. Победу неожиданно одержал Эрик, который вскоре пробился в финал соревнований, где уступил Евгению Донскому.

В Майсуре Орлов снова сыграл в четвертьфинале, но снова проиграл. На этот раз украинец уступил своему напарнику Блэйку Эллису, с которым он в парном разряде на этих кортах добрался до полуфинала.

Очередная неудача Байндл

После неплохого выступления Катерины Байндл на Открытом чемпионата Австралии 2023, где она дошла до 1/16 финала, украинка проиграла 3 матча подряд. На прошлой неделе 29-летняя Байндл попробовала вернуться на корт в Сан-Луис-Потоси после травмы бедра, которую она получил в конце февраля. Но украинка не смогла пройти во 2-й раунд соревнований, проиграв россиянке Элине Аванесян.

Теннис вне корта

Теннисные организации АТР, WTA и ITF продолжают ничего не делать по отношению к российским и белорусским игрокам. Скандал с Цуренко и Соболенко на Индиан-Уэллсе закончился ничем, а в добавок ко всему еще и организаторы Уимблдона разрешили представителям рф и рб сыграть на легендарном турнире.

Леся Цуренко и Марта Костюк приняли участие в пресс-конференции, организованной спортсменами, которые против возвращения россии и беларуси в мировой спорт. Петра Квитова публично заявила, что представители страны-террориста не должны играть на Олимпийских Играх, но пока что реакция от президента МОК Томаса Баха только такая: «Решение по участию спортсменов с паспортами россии и беларуси будет принято за год до старта Олимпиады». Как-то так...

Розыгрыш с Федерером, разминка Бадосы, возвращение Джоковича, жуткая травма Андрееску

Во время турнира в Майами произошел забавный случай. Испанская теннисистка Паула Бадоса (кстати, лучшая подружка Арины Соболенко, но сейчас не об этом) играла с Лаурой Зигемунд в 1/32 финала. В третьем сете немка взяла медицинский тайм-аут и покинула корт, а Бадоса, чтобы не терять время и не потерять темп, пригласила болбоя и сыграла с ним пару розыгрышей. В итоге матч испанка выиграла, но вылетела в следующем раунде от Рыбакиной.

Уже первая ракетка мира Новак Джокович сможет сыграть на US Open 2023. Дело в том, что американский сенат принял резолюцию об окончании чрезвычайного положения в США из-за пандемии коронавируса, которое действует в стране с марта 2020 года. Это означает, что непривитый от COVID-19 Джокович сможет легально посетить США и сыграть на Открытом чемпионате США по теннису. В прошлом году Новак из-за ковидных ограничений не смог сыграть на турнире Grand Slam в Нью-Йорке из-за того, что у него нет вакцинации.

Интересно, что Новак, не играя на турнирах в Индиан-Уэллсе и Майами из-за того, что у него нет вакцинации, вернул себе первую строчку рейтинга АТР. Дело в том, что он обогнал Карлоса Алькараса по очкам, который не смог защитить прошлогодний титул в Майами.

Помимо забавного случая с Бадосой, Майами также запомнился неприятным эпизодом в игре Бьянки Андрееску и Катерина Александровой. Канадка проиграла россиянке первый сет на тай-брейке, во втором лидировала 2:0, но травмировала голеностоп. Во время розыгрыша Андрееску упала на корт и закричала. Она также говорила судье: «Господи, мне никогда не было так больно». В итоге Бьянка не смогла самостоятельно покинуть корт – ее увезли на коляске.

Вскоре Андрееску заявила, что «могло быть все хуже», но пока не знает, когда сможет вернуться на корт.

И завершим подведение итогов интересным и шуточным случаем под названием «фейк-возвращение Федерера». 1 апреля теннисные паблики решили подшутить над фанами. В соцсетях появилась информация о том, что легендарный Роджер Федерер, который завершил карьеру в 2022 году на Кубке Лейвера, якобы заявил швейцарским СМИ, что хочет сыграть на Уимблдоне-2023. Но, естественно, это была шутка, а жаль...

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Кэти Макнелли ATP Майами WTA Майами итоги недели в теннисе Петра Квитова Роджер Федерер Паула Бадоса Новак Джокович Катерина Байндл (Козлова) Владислав Орлов Эрик Ваншельбойм Вячеслав Белинский Катарина Завацкая Алексей Крутых Виталий Сачко Александр Брайнин Арина Соболенко Елена Рыбакина Марта Костюк Леся Цуренко Ангелина Калинина Даяна Ястремская Надежда Киченок София Кенин Анна-Лена Фридзам Людмила Киченок Алена Остапенко Ига Свёнтек Бьянка Андрееску статьи эксклюзив
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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