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WTA
22 марта 2023, 19:15 |
2010
1

Свентек снялась с турнира в Майами. Названа причина такого решения

Ига получила травму ребра еще в Индиан-Уэллсе

22 марта 2023, 19:15 |
2010
1
Свентек снялась с турнира в Майами. Названа причина такого решения
Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свентек

Первая ракетка мира Ига Свентек (Польша) снялась с хардового турнира серии WTA 1000 в Майами (США).

Причина такого решения – травма ребра, которую Ига получила на предыдущем турнире в США – WTA 1000 Индиан-Уэллс.

Вместо Свентек в основной сетке соревнований в Майами примет участие Юлия Грабер (Австрия, WTA 94). Она получила статус лаки-лузера. В финале квалификации к этому турниру Юлия уступила Терезе Мартинцовой со счетом 6:4, 3:6, 2:6.

Ига пока что возьмет паузу в выступлениях и пропустит матчи за сборную Польши в Кубке Билли Джин Кинг в середине апреля.

«Вам известно, что на турнире в Дохе и после него у меня была сильная инфекция. Мне было разрешено играть, но случай с сильным кашлем привёл к травме ребра. Мы старались справиться с этим и продолжать играть как можно дольше, чтобы это было безопасно для меня.

В течение последних дней я проходила обследования и мой врач сообщил мне диагноз. К сожалению, я до сих пор ощущаю большой дискомфорт и сильную боль, поэтому не могу соревноваться. Мне нужно сделать перерыв, чтобы восстановиться, поэтому я вынуждена сняться с турнира в Майами и матча в Кубке Билли Джин Кинг.

Я буду держать вас в курсе, когда будет мой следующий турнир, потому что всё будет зависеть от процесса восстановления и рекомендаций моей медицинской команды. У меня самая лучшая команда, и нам нужно некоторое время, чтобы справиться с травмой.

Это тяжёлое решение для меня, но здоровье важнее. Я благодарна, что это первая моя проблема со здоровьем за долгое время. Я была в идеальной форме очень долго, но это спорт, иногда случается такое, на что ты не можешь повлиять. Пора принять это и поскорее выздоравливать», – написала Ига в Instagram.

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Юлия Грабер Ига Свёнтек травма снятие с чемпионата WTA Майами
Источник Sport.ua
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Elis
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