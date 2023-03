Свентек снялась с турнира в Майами. Названа причина такого решения

Первая ракетка мира Ига Свентек (Польша) снялась с хардового турнира серии WTA 1000 в Майами (США).

Причина такого решения – травма ребра, которую Ига получила на предыдущем турнире в США – WTA 1000 Индиан-Уэллс.

Вместо Свентек в основной сетке соревнований в Майами примет участие Юлия Грабер (Австрия, WTA 94). Она получила статус лаки-лузера. В финале квалификации к этому турниру Юлия уступила Терезе Мартинцовой со счетом 6:4, 3:6, 2:6.

Ига пока что возьмет паузу в выступлениях и пропустит матчи за сборную Польши в Кубке Билли Джин Кинг в середине апреля.

«Вам известно, что на турнире в Дохе и после него у меня была сильная инфекция. Мне было разрешено играть, но случай с сильным кашлем привёл к травме ребра. Мы старались справиться с этим и продолжать играть как можно дольше, чтобы это было безопасно для меня.



В течение последних дней я проходила обследования и мой врач сообщил мне диагноз. К сожалению, я до сих пор ощущаю большой дискомфорт и сильную боль, поэтому не могу соревноваться. Мне нужно сделать перерыв, чтобы восстановиться, поэтому я вынуждена сняться с турнира в Майами и матча в Кубке Билли Джин Кинг.



Я буду держать вас в курсе, когда будет мой следующий турнир, потому что всё будет зависеть от процесса восстановления и рекомендаций моей медицинской команды. У меня самая лучшая команда, и нам нужно некоторое время, чтобы справиться с травмой.



Это тяжёлое решение для меня, но здоровье важнее. Я благодарна, что это первая моя проблема со здоровьем за долгое время. Я была в идеальной форме очень долго, но это спорт, иногда случается такое, на что ты не можешь повлиять. Пора принять это и поскорее выздоравливать», – написала Ига в Instagram.

Iga Swiatek has withdrawn from the #MiamiOpen due to a rib injury.



The top seed is replaced in the draw by Lucky Loser Julia Grabher.