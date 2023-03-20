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  4. Не только Рэшфорд. У Англии три потери из заявки на игру с Украиной
Чемпионат Европы
20 марта 2023, 17:39 | Обновлено 20 марта 2023, 18:40
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4

Не только Рэшфорд. У Англии три потери из заявки на игру с Украиной

У родоначальников футбола возникло кадровые трудности

20 марта 2023, 17:39 | Обновлено 20 марта 2023, 18:40
2666
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Не только Рэшфорд. У Англии три потери из заявки на игру с Украиной
Getty Images/Global Images Ukraine. Мэйсон Маунт

Сборная Англии провела одну вынужденную замену и убрала двух игроков из заявки на стартовые матчи отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года.

Из состава, как ранее уже сообщалось, выведен нападающий Маркус Рэшфорд из «Манчестер Юнайтед». Компанию ему составил Мэйсон Маунт из лондонского «Челси», о причине отзыва которого пока ничего не известно.

Наставник англичан Гарет Саутгейт никого взамен Рэшфорду и Маунту вызывать не будет. А вот голкипера Ника Поупа, который также выбыл, заменит Фрэйзер Форстер из «Тоттенхэма».

Как известно, 23 марта состоится игра отбора на Евро-2024 Италия – Англия, а 26-го числа английская команда на своем поле сыграет со сборной Украины (начало – в 19:00 по киевскому времени).

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Источник Sport.ua
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Комментарии 4
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Kaftan
Все одно в нас є коноплянка. Так що нам взагалі без проблем, хто буде, кого не буде😉
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0
mov4uk
Рашфорд, Маунт і Поуп
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0
Andrey_1992
а третій хто?
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