Сборная Англии не сможет рассчитывать на Рэшфорда в игре с Украиной

Английский нападающий клуба «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд не прибудет в расположение своей национальной сборной, которой предстоят матчи стартовых туров отбора на Евро-2024, включая встречу с командой Украины.

25-летний игрок травмировался в матче Кубка Англии с «Фулхэмом» (3:1), который состоялся в воскресенье, 19 марта. Встречу с «дачниками» Рэшфорд начал в стартовом составе «красных дьяволов» и был заменен на Фреда на 83-й минуте. Утверждает, что причиной замены нападающего стал нокаут, в котором он побывал в одном из игровых эпизодов.

Матч отбора на Евро-2024 Англия – Украина запланирован на воскресенье, 26 марта, начало - в 19:00 по киевскому времени.