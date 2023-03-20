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Англия
20 марта 2023, 17:20 | Обновлено 20 марта 2023, 17:25
45
0

Сборная Англии не сможет рассчитывать на Рэшфорда в игре с Украиной

Нападающий получил травму

20 марта 2023, 17:20 | Обновлено 20 марта 2023, 17:25
45
0
Сборная Англии не сможет рассчитывать на Рэшфорда в игре с Украиной
Getty Images/Global Images Ukraine. Маркус Рэшфорд

Английский нападающий клуба «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд не прибудет в расположение своей национальной сборной, которой предстоят матчи стартовых туров отбора на Евро-2024, включая встречу с командой Украины.

25-летний игрок травмировался в матче Кубка Англии с «Фулхэмом» (3:1), который состоялся в воскресенье, 19 марта. Встречу с «дачниками» Рэшфорд начал в стартовом составе «красных дьяволов» и был заменен на Фреда на 83-й минуте. Утверждает, что причиной замены нападающего стал нокаут, в котором он побывал в одном из игровых эпизодов.

Матч отбора на Евро-2024 Англия – Украина запланирован на воскресенье, 26 марта, начало - в 19:00 по киевскому времени.

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Источник Sport.ua
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