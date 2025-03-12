ФОТО. Трубин объяснил вылет Бенфики из Лиги чемпионов от Барселоны

Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин поделился эмоциями после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов, где его команда уступила «Барселоне».

«Лига чемпионов для нас завершается, но каждый матч на этом уровне – это возможность расти. Этот сезон дал мне лично новый опыт, новые вызовы, новые выводы.

Разочарование длится недолго. Работа – всегда. Впереди чемпионат и Кубок теперь фокус внимания там. Завершение одного пути – начало другого», – лаконично написал Анатолий.

Ранее стала известна оценка Анатолия Трубина в матче против Барселоны, где он пропустил трижды.