ФОТО. Трубин объяснил вылет Бенфики из Лиги чемпионов от Барселоны
Украинец опубликовал пост в Instagram
Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин поделился эмоциями после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов, где его команда уступила «Барселоне».
«Лига чемпионов для нас завершается, но каждый матч на этом уровне – это возможность расти. Этот сезон дал мне лично новый опыт, новые вызовы, новые выводы.
Разочарование длится недолго. Работа – всегда. Впереди чемпионат и Кубок теперь фокус внимания там. Завершение одного пути – начало другого», – лаконично написал Анатолий.
Ранее стала известна оценка Анатолия Трубина в матче против Барселоны, где он пропустил трижды.
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