Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Трубин объяснил вылет Бенфики из Лиги чемпионов от Барселоны
Лига чемпионов
12 марта 2025, 09:32 |
973
1

ФОТО. Трубин объяснил вылет Бенфики из Лиги чемпионов от Барселоны

Украинец опубликовал пост в Instagram

12 марта 2025, 09:32 |
973
1
ФОТО. Трубин объяснил вылет Бенфики из Лиги чемпионов от Барселоны
Getty Images/Global Images Ukraine. Анатолий Трубин

Украинский голкипер «Бенфики» Анатолий Трубин поделился эмоциями после ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов, где его команда уступила «Барселоне».

«Лига чемпионов для нас завершается, но каждый матч на этом уровне – это возможность расти. Этот сезон дал мне лично новый опыт, новые вызовы, новые выводы.

Разочарование длится недолго. Работа – всегда. Впереди чемпионат и Кубок теперь фокус внимания там. Завершение одного пути – начало другого», – лаконично написал Анатолий.

Ранее стала известна оценка Анатолия Трубина в матче против Барселоны, где он пропустил трижды.

По теме:
АНЧЕЛОТТИ: «Я помню каждую игру против Атлетико, и все они были равными»
«Они не привыкли». Симеоне – перед матчем с Реалом
ВИДЕО. Реакция Энрике и Слота после серии пенальти Ливерпуль – ПСЖ
Анатолий Трубин Бенфика Барселона Лига чемпионов Барселона - Бенфика
Олег Вахоцкий Источник: Instagram
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Провал в серии пенальти. ПСЖ прошел Ливерпуль на пути к четвертьфиналу ЛЧ
Футбол | 12 марта 2025, 00:47 32
Провал в серии пенальти. ПСЖ прошел Ливерпуль на пути к четвертьфиналу ЛЧ
Провал в серии пенальти. ПСЖ прошел Ливерпуль на пути к четвертьфиналу ЛЧ

Подопечные Арне Слота пропустили в дебюте матча, не забили и отвратительно били пенальти

Арсенал – ПСВ Ейндховен. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Футбол | 12 марта 2025, 08:24 0
Арсенал – ПСВ Ейндховен. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов
Арсенал – ПСВ Ейндховен. Прогноз и анонс на матч Лиги чемпионов

Поединок состоится 12 марта в 22:00 по Киеву

Реал подписал контракт с украинским голкипером. И речь не о Лунине
Футбол | 11.03.2025, 16:13
Реал подписал контракт с украинским голкипером. И речь не о Лунине
Реал подписал контракт с украинским голкипером. И речь не о Лунине
«Не Шевченко, не Ребров». Милевский назвал главную легенду Динамо Киев
Футбол | 12.03.2025, 07:38
«Не Шевченко, не Ребров». Милевский назвал главную легенду Динамо Киев
«Не Шевченко, не Ребров». Милевский назвал главную легенду Динамо Киев
Яркий вечер Лиги чемпионов. Определены 4 четвертьфиналиста и одна пара
Футбол | 12.03.2025, 06:23
Яркий вечер Лиги чемпионов. Определены 4 четвертьфиналиста и одна пара
Яркий вечер Лиги чемпионов. Определены 4 четвертьфиналиста и одна пара
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Victor673256ua
Барселона зараз просто сильніша за Бенфіку. Треба б було вчора забити більше - то забили б.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Что не поделили? Между форвардами Динамо произошел конфликт на поле
ВИДЕО. Что не поделили? Между форвардами Динамо произошел конфликт на поле
11.03.2025, 17:56 17
Футбол
БРИЕДИС – о звезде бокса: «Он был пьян во время боя. Что они курят?»
БРИЕДИС – о звезде бокса: «Он был пьян во время боя. Что они курят?»
10.03.2025, 23:01
Бокс
Итальянская пресса: «Ошибки Довбика и Шомуродова могут иметь значения»
Итальянская пресса: «Ошибки Довбика и Шомуродова могут иметь значения»
10.03.2025, 12:19
Футбол
Пенальти от легенды. Жирона спаслась на последних минутах в Барселоне
Пенальти от легенды. Жирона спаслась на последних минутах в Барселоне
10.03.2025, 23:58 2
Футбол
Прошлогодняя финалистка Индиан-Уэллс вылетела от Гауфф и покинет топ-50
Прошлогодняя финалистка Индиан-Уэллс вылетела от Гауфф и покинет топ-50
11.03.2025, 01:02
Теннис
Холифилд назвал единственного боксера, который бы победил братьев Кличко
Холифилд назвал единственного боксера, который бы победил братьев Кличко
10.03.2025, 09:20 6
Бокс
Экс-игрок Динамо – о Суркисе: «Я не тому человеку пожал руку»
Экс-игрок Динамо – о Суркисе: «Я не тому человеку пожал руку»
10.03.2025, 09:57 9
Футбол
«Он – GOAT». Клопп назвал лучшего футболиста, чем Месси и Роналду
«Он – GOAT». Клопп назвал лучшего футболиста, чем Месси и Роналду
11.03.2025, 07:48 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем