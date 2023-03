ФОТО. Известный карикатурист посвятил картину легендарному Шевченко

Известный карикатурист Омар Момани посвятил картину легенде украинского футбола Андрею Шевченко.

Художник нарисовал Шевченко вместе с Золотым мячом 2004 и трофеем Лиги чемпионов, который украинец выиграл в сезоне 2002/03 в составе итальянского «Милана».

Момани передал свою работу Андрею Шевченко через посредника, а украинец сделал соответствующее фото со своей карикатурой.

Ukraine, Dynamo Kyiv and AC Milan legend Andriy Shevchenko with my cartoon

many thanks to my friend Waheed Rizk Al-Masri

اسطورة اوكرانيا ودينيمو كييف و ميلان اندري شفشينكو ورسمتي

الشكر لصديقي وحيد رزق المصري



