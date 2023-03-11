До конца. Александрия ушла от поражения на выезде у Миная
Команда Руслана Ротаня сыграла вничью в третий раз подряд
Отчет о матче ожидайте позже...
Украинская Премьер-лига. 17-й тур
«Минай» – «Александрия» – 1:1
Витенчук, 2 – Третьяков, 84
Горин, 65, Бандура, 90
«Минай»: Бандура – Гончар, Горин, Мельник, Булеза, Витенчук (Петька, 78), Шишка, Твердохлеб (Колесник, 90), Воробчак (Рогозинский, 90), Вишневский (Гечев, 86), Кравчук.
Запасные: Кемкин, Дмитрук, Чуев, Голуб.
«Александрия»: Шевченко – Бабогло, Кулаков (Кобзарь, 63), Калитвинцев (Кожушко, 46), Третьяков, Мирошниченко, Цуриков, Рыбалка (Ковалец, 46), Бондаренко, Михайленко (Сигеев, 63), Мустафаев (В.Волошин, 85).
Запасные: Горох, Савченко, Шулянский, Скорко, Мартынюк, Копина, Ермаков.
Арбитр – Алексей Деревинский (Киев)
Стадион «Минай» (Минай).
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