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Чемпионат Украины
Минай
11.03.2023 13:00 – FT 1 : 1
Александрия
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Украина. Премьер лига
11 марта 2023, 15:01 | Обновлено 11 марта 2023, 15:15
700
1

До конца. Александрия ушла от поражения на выезде у Миная

Команда Руслана Ротаня сыграла вничью в третий раз подряд

11 марта 2023, 15:01 | Обновлено 11 марта 2023, 15:15
700
1
До конца. Александрия ушла от поражения на выезде у Миная
УПЛ

Отчет о матче ожидайте позже...

Украинская Премьер-лига. 17-й тур

«Минай» – «Александрия» – 1:1

Витенчук, 2 – Третьяков, 84

Горин, 65, Бандура, 90

«Минай»: Бандура – Гончар, Горин, Мельник, Булеза, Витенчук (Петька, 78), Шишка, Твердохлеб (Колесник, 90), Воробчак (Рогозинский, 90), Вишневский (Гечев, 86), Кравчук.

Запасные: Кемкин, Дмитрук, Чуев, Голуб.

«Александрия»: Шевченко – Бабогло, Кулаков (Кобзарь, 63), Калитвинцев (Кожушко, 46), Третьяков, Мирошниченко, Цуриков, Рыбалка (Ковалец, 46), Бондаренко, Михайленко (Сигеев, 63), Мустафаев (В.Волошин, 85).

Запасные: Горох, Савченко, Шулянский, Скорко, Мартынюк, Копина, Ермаков.

Арбитр – Алексей Деревинский (Киев)

Стадион «Минай» (Минай).

МИНАЙ – АЛЕКСАНДРИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Минай Минай - Александрия Александрия отчеты
Источник Sport.ua
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ukrop45
пішла, куди? невже по-українськи не можливо написати
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