11.03.2023 13:00 – FT 1 : 1
Украина. Премьер лига11 марта 2023, 15:38 | Обновлено 11 марта 2023, 15:51
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«Миная» – «Александрия» – 1:1. Поздний ответ на ранний почин. Видео и обзор
Вашему вниманию видеообзор матча 17-го тура УПЛ
11 марта 2023, 15:38 | Обновлено 11 марта 2023, 15:51
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В субботу, 11 марта, в 17-м туре украинской Премьер-лиги отношения выяснили «Минай» и «Александрия».
Встреча завершилась вничью 1:1.
На 2-й минуте Витенчук вывел «Минай» вперед. Гости отыграли усилиями Третьякова на 84-й минуте.
События матча
84’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Третьяков (Александрия).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Вадим Витенчук (Минай).
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