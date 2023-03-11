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  4. «Миная» – «Александрия» – 1:1. Поздний ответ на ранний почин. Видео и обзор
Чемпионат Украины
Минай
11.03.2023 13:00 – FT 1 : 1
Александрия
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Украина. Премьер лига
11 марта 2023, 15:38 | Обновлено 11 марта 2023, 15:51
314
0

«Миная» – «Александрия» – 1:1. Поздний ответ на ранний почин. Видео и обзор

Вашему вниманию видеообзор матча 17-го тура УПЛ

11 марта 2023, 15:38 | Обновлено 11 марта 2023, 15:51
314
0
«Миная» – «Александрия» – 1:1. Поздний ответ на ранний почин. Видео и обзор
УПЛ

В субботу, 11 марта, в 17-м туре украинской Премьер-лиги отношения выяснили «Минай» и «Александрия».

Встреча завершилась вничью 1:1.

На 2-й минуте Витенчук вывел «Минай» вперед. Гости отыграли усилиями Третьякова на 84-й минуте.

События матча

84’
ГОЛ ! Мяч забил Максим Третьяков (Александрия).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Вадим Витенчук (Минай).
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Источник Sport.ua
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