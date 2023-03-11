Матч начался с быстрого гола. Команды толком еще не вошли в игру, как ошибся голкипер «Александрии» Шевченко. Он от ворот сделал очень неудобный пас Рыбалке, того обокрал Витенчук, после чего спокойно разобрался с опешившим вратарем гостей. 1:0.

Гол наложил отпечаток на развитие событий на протяжении всего первого тайма. Гости, оказавшись в роли догоняющих, организовали тотальную осаду защитной линии «Миная». Они пробовали все, что только можно, чтобы ее взломать. Особая активность у команды Руслана Ротаня наблюдалась на правом фланге, где действовал Калитвинцев. Туда же чаще смещался и Кулаков, который действовал на острие атаки. Такая смена акцентов открывала перед Третьяковым, располагавшимся слева на позиции вингера, достаточно пространства, но партнеры этим пользовались крайне редко.

Атакующие усилия игроков «Александрии» долго никакого результата не давали. Только на 23-й минуте усилиями Калитвинцева они отметились первым в матче прицельным ударом – Бандура сыграл надежно. Зато на 36-й минуте гости могли паритет восстановить. Во время розыгрыша штрафного на ударную позицию выскочил Кулаков. Бил он метров с 7-ми и, как казалось – наверняка, но Бандура блеснул реакцией.

Действия голкипера, похоже, воодушевили игроков «Миная» и под занавес первого тайма они создали два убойных момента. Вначале после контратаки чудом в цель не попал Воробчак, а на 43-й минуте удар Твердохлеба с правого угла вратарской площади пришелся в стойку ворот «Александрии». Гостям, надо признать, откровенно повезло, что в первом, что во втором случаях.

В перерыве Ротань убрал с поля Калитвинцева и Рыбалку, выпустив вместо них Кожушко и Ковальца. Поначалу эти замены не выглядели оправданными, так как перемен в игре у александрийцев не было. Гости пытались владеть инициативой, но уже больше, чем до перерыва, позволяли соперникам. Игроки «Миная», надо отдать им должное, во втором тайме умело играли по результату – надежно оборонялись и старались максимально ближе к воротам соперника отодвигать игру, когда это было возможно.

В середине второго тайма Ротань произвел еще две рокировки, доверив место на поле Кобзарю и Сигееву. Оба свежих исполнителя как-то сразу растворились в гуще игровых событий, зато стал активнее и активнее о себе заявлять Кожушко. При нем правый фланг атаки гостей получил новое дыхание. Владимир Шаран с рокировками не спешил. По-видимому, он держал их на концовку встречи, чтобы там выиграть время. Но его ставка не сработала, так как под занавес поединка игроки «Александрии» забили. И не в последнюю очередь по причине усталости отдельных игроков «Миная». На 84-й минуте Кожушко отдал справа кросс к дальней стойке, куда своевременно вбежал Третьяков. Его опекун физически не успел к передаче первым. 1:1.

Лишь только после этого Шаран произвел три замены. Наверное, в надежде вырвать победу, но было явно поздно.

Итоговая ничья стала для «Александрии» третьей кряду в трех официальных матчах 2023 года. «Минаю» тоже грех жаловаться – он прервал серию из двух поражений. В таблице УПЛ команда Ротаня занимает 5-е место с 27-ю очками. У «Миная» 15-я позиция и 15 пунктов.

Украинская Премьер-лига. 17-й тур

«Минай» – «Александрия» – 1:1

Витенчук, 2 – Третьяков, 84

Горин, 65, Бандура, 90

«Минай»: Бандура – Гончар, Горин, Мельник, Булеза, Витенчук (Петька, 78), Шишка, Твердохлеб (Колесник, 90), Воробчак (Рогозинский, 90), Вишневский (Гечев, 86), Кравчук.

Запасные: Кемкин, Дмитрук, Чуев, Голуб.

«Александрия»: Шевченко – Бабогло, Кулаков (Кобзарь, 63), Калитвинцев (Кожушко, 46), Третьяков, Мирошниченко, Цуриков, Рыбалка (Ковалец, 46), Бондаренко, Михайленко (Сигеев, 63), Мустафаев (В.Волошин, 85).

Запасные: Горох, Савченко, Шулянский, Скорко, Мартынюк, Копина, Ермаков.

Арбитр – Алексей Деревинский (Киев)

Стадион «Минай» (Минай).

МИНАЙ – АЛЕКСАНДРИЯ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА