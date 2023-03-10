В субботу, 11 марта, в с. Минай на стадионе «Минай» состоится матч семнадцатого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют закарпатский «Минай» и «Александрия». Стартовый свисток рефери Алексея Деревинского из Киева прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

Минай



События текущей недели открывал очень важный в турнирном плане матч для закарпатского «Миная». Команда Владимира Шарана играла в гостях у «Львова», который до начала первого тура с момента возобновления чемпионата отставал на пять очков, однако по итогу тяжелого противостояния сократил эту дистанцию всего до двух баллов (1:0). Этот результат является проблемным для «Миная» еще и в том контексте, что он имел место быть в рамках борьбы за выживание между последней и предпоследней командой чемпионата соответственно. Именно в таком неутешительном контексте закарпатский коллектив вынужден существовать уже с начала 2023 года, хотя проблемы в его игре были заметны уже со старта сезона.

Впрочем, в первых турах футболисты Шарана хотя бы стабильно поражали ворота соперников, а в их составе был перспективный Родион Кулиев, с недавних пор пополнивший состав азербайджанской «Зири» всего за 100 тыс. евро. Вдобавок к этой потере, «Минай» был вынужден попрощаться с полузащитником Алексеем Хахлевым, который также был частью костяка команды в первой половине сезона.

На замену этим футболистам закарпатский коллектив набрал немало исполнителей, однако свежий опыт участия в УПЛ среди них имеют только Александр Мельник, который может сыграть против своего базового клуба, Михаил Шишка и Сергей Петьков. Впрочем, действительно ярким исполнителем в составе команды Шарана сейчас видится воспитанник «Шахтера» Андрей Булеза, который в перспективе может заменить ушедшего Кулиева. Однако у «Миная» попросту нет времени на раскачку, так как два первых матча в 2023 году были проиграны – среди них перенесенная игра против «горняков» (1:4).

Александрия



Что же касается коллектива из Кировоградской области, то успех «Александрии» во второй половине сезона напрямую зависит от способности Руслана «Юлия Цезаря» Ротаня совмещать работу в клубе, а также национальной и молодежной сборных. Были надежды, что пока мартовские матчи главной команды страны еще не стоят в календаре, новый тренерский «штаб» полиграфов зарекомендует себя с лучшей стороны. И если ничейный результат против некогда лидера чемпионской гонки, днепровского «Днепра-1» (2:2), можно считать серьезным успехом, то о стартовой потере очков в игре против харьковского «Металлиста 1925» (3:3) подобного не скажешь.

Объединяло эти две игры то, что «Александрия» постоянно была вынуждена отыгрываться по ходу противостояния. Тот факт, что «полиграфы» с таким кадровым подбором исполнителей пропускают много голов, вызывал недоумение еще по ходу первой половины сезона, когда команда работала под руководством Юрия Гуры.

Как итог, разница забитых и пропущенных мячей +4 не дает представителям Кировоградщины навязать серьезное соперничество киевскому «Динамо» за место в еврокубках, но идущий позади «Кривбасс» с -4 по аналогичному показателю подсказывает, что дела могут обстоять и более плохим образом. Можно лишь утверждать, что Ротань еще присматривается к условиям работы в новом клубе, но уже отыскал Эмиля Мустафаева в качестве главной молодой звезды команды – 2 гола + 2 голевые передачи в стартовых матчах.

История встреч



Футбольные пути «Миная» и «Александрии» ранее пересекались шесть раз в рамках УПЛ и Кубка Украины. Наблюдается значительное преимущество по количеству побед со стороны гостей – четыре успешных матча «полиграфов» против двух побед соперников. Последний раз команды играли между собой в официальном матче в августе прошлого года – игра в Киеве на НСК «Олимпийский» завершилась победой «Александрии» со счетом 2:1. Голы за хозяев забивали Максим Третьяков и Андрей Цуриков, а у гостей отличился Даниил Голубь.

Фемида



Главным арбитром предстоящей игры станет 33-летний Алексей Деревинский из Киева, который на своем счету имеет уже 16 матчей в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Александр Холодинский и Валентин Куцев, а резервным арбитром отработает Дмитрий Панчишин. На матче будет отсутствовать система VAR. У Деревинского есть опыт проведения матчей с участием «Миная» – две ничьих и одно поражение, тогда как с «Александрией» он также пересекался 3 раза (1 победа, 1 ничья и 1 поражение).

Ориентировочные составы



«Минай»: Бандура – Немчанинов, Мельник, Горин, Гончар – Витенчук, Петько – Булеза, Твердохлеб, Гечев – Вишневский.

«Александрия»: Шевченко – Цуриков, Бабогло, Бондаренко, Мирошниченко – Ковалец, Рыбалка, Мустафаев – Третьяков, Кожушко, Калитвинцев.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что гости добудут уверенную победу. Нашей ставкой будет позиция – Фора. «Александрия» (-1) с коэффициентом 2.75.

11 марта, суббота