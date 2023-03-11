Владимир ШАРАН: «VAR у нас только для Шахтера и Динамо. А Минаю зачем VAR»

Наставник «Миная» Владимир Шаран оценил ничью 1:1 в матче против «Александрии», оставшись недовольным работой арбитра. В клубе уверены, что соперник забил свой гол из офсайда.

– Мы могли победить. Забили гол. Мы должны были прессинговать – это дало результат. Быстрый мяч нам помог, могли забить в конце первого тайма еще. Но не реализовали моменты. А во втором тайме я удивился, когда увидел, что творят арбитры. Пусть меня штрафуют, но я скажу: были эпизоды, которые были в нашу пользу (фолы), а свистели в другую сторону. И основное: когда нам забивали, Кожушко был в офсайде. Он сам не ожидал, что арбитры не поднимут флажок.

– Сколько именно моментов арбитража Вам не понравилось?

– Четыре момента во втором тайме, но это обычные моменты – фолы фиксировали не в ту сторону, желтые. Но это можно исключить. Основное – это когда нам забивали гол. Ребята чувствуют, когда судьи ошибаются. Поэтому мы очень нервничали. Потому и я теперь нервничаю. К сожалению, ВАР нужен в нашем футболе только на матчах «Динамо», «Шахтера». А «Минаю» для чего ВАР?