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  4. Владимир ШАРАН: «VAR у нас только для Шахтера и Динамо. А Минаю зачем VAR»
Англия
11 марта 2023, 18:08 |
868
7

Владимир ШАРАН: «VAR у нас только для Шахтера и Динамо. А Минаю зачем VAR»

Тренер недоволен арбитражем

11 марта 2023, 18:08 |
868
7
Владимир ШАРАН: «VAR у нас только для Шахтера и Динамо. А Минаю зачем VAR»
ФК Минай

Наставник «Миная» Владимир Шаран оценил ничью 1:1 в матче против «Александрии», оставшись недовольным работой арбитра. В клубе уверены, что соперник забил свой гол из офсайда.

– Мы могли победить. Забили гол. Мы должны были прессинговать – это дало результат. Быстрый мяч нам помог, могли забить в конце первого тайма еще. Но не реализовали моменты. А во втором тайме я удивился, когда увидел, что творят арбитры. Пусть меня штрафуют, но я скажу: были эпизоды, которые были в нашу пользу (фолы), а свистели в другую сторону. И основное: когда нам забивали, Кожушко был в офсайде. Он сам не ожидал, что арбитры не поднимут флажок.

– Сколько именно моментов арбитража Вам не понравилось?

– Четыре момента во втором тайме, но это обычные моменты – фолы фиксировали не в ту сторону, желтые. Но это можно исключить. Основное – это когда нам забивали гол. Ребята чувствуют, когда судьи ошибаются. Поэтому мы очень нервничали. Потому и я теперь нервничаю. К сожалению, ВАР нужен в нашем футболе только на матчах «Динамо», «Шахтера». А «Минаю» для чего ВАР?

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Минай Владимир Шаран Александрия VAR чемпионат Украины по футболу
Источник ФК Минай
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vruthiy-112
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-1
Fred14
Даже если бы Шаран такое не сказал то это и так все знают.Когда появился вар подумали вот начнется судейство .А потом был матч Динамо колос и все поняли что с варом ещё хуже чем без него .Из 10 моментов все 10 вар решил на пользу Динамо .Кто учил теорию вероятностей то понимает что такое невозможно .Может быть 5 на 5 или 6 на 4 но чтобы десять эпизодов в одну сторону это махлеж
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-3
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Fred14
Шаран не понимает что это Луческу дозволено тонны грязи выливать на судью.причем несправедливо .А вот Шарана несмотря на то что забили гол из стопроцентного офсайда и все это знают и судья это знает накажут чтоб не болтал 
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-4
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