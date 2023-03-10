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Чемпионат Украины
Минай
11.03.2023 13:00 - : -
Александрия
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Украина. Премьер лига
10 марта 2023, 12:22 | Обновлено 10 марта 2023, 12:42
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Минай – Александрия. Текстовая трансляция матча

Стенограмма поединка 17-го тура УПЛ

10 марта 2023, 12:22 | Обновлено 10 марта 2023, 12:42
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Минай – Александрия. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В субботу, 11 марта, состоится матч 17-го тура украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят «Минай» и «Александрия». Встреча пройдет в Минае, на поле стадиона «Минай», начало – в 13:00 по Киеву

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В турнирной таблице украинской Премьер-лиги «Минай» занимает 15-е место с 14-ю очками после 16-ти встреч. В предыдущем туре команда из Закарпатья проиграла на выезде «Львову» – 0:1. Эта игра состоялась 6 марта. А 28 февраля «Минай» в отложенном матче 9-го тура сезона сыграл с донецким «Шахтером» и потерпел поражение со счетом 1:4.

«Александрия» располагается в таблице УПЛ на 5-й позиции, имея 26 очков после 15-ти матчей. В поединке 16-го тура подопечные Руслана Ротаня сыграли вничью 2:2 с «Днепром-1», чем лишили своего соперника единоличного лидерства в сезоне. Данная игра была проведена 4 марта. До этого, 27 февраля, «Александрия» провела перенесенную встречу 6-го тура с «Металлистом 1925», которая завершилась вничью 3:3.

Минай – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Минай» – «Александрия», за которой можно следить в украинской версии сайта.

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Источник Sport.ua
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Springfield
Но это же будет завтра! 
А могли бы на сегодня хотя бы один матч поставить! Ведь совсем нечего смотреть украинским болельщикам. В пятницу!!! Или Черноморец - 1925 втолкнули бы...((
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