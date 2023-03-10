Минай – Александрия. Текстовая трансляция матча

В субботу, 11 марта, состоится матч 17-го тура украинской Премьер-лиги, в котором отношения выяснят «Минай» и «Александрия». Встреча пройдет в Минае, на поле стадиона «Минай», начало – в 13:00 по Киеву

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В турнирной таблице украинской Премьер-лиги «Минай» занимает 15-е место с 14-ю очками после 16-ти встреч. В предыдущем туре команда из Закарпатья проиграла на выезде «Львову» – 0:1. Эта игра состоялась 6 марта. А 28 февраля «Минай» в отложенном матче 9-го тура сезона сыграл с донецким «Шахтером» и потерпел поражение со счетом 1:4.

«Александрия» располагается в таблице УПЛ на 5-й позиции, имея 26 очков после 15-ти матчей. В поединке 16-го тура подопечные Руслана Ротаня сыграли вничью 2:2 с «Днепром-1», чем лишили своего соперника единоличного лидерства в сезоне. Данная игра была проведена 4 марта. До этого, 27 февраля, «Александрия» провела перенесенную встречу 6-го тура с «Металлистом 1925», которая завершилась вничью 3:3.

Минай – Александрия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Минай» – «Александрия», за которой можно следить в украинской версии сайта.