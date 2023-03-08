Зинченко – самый острый футболист АПЛ в зоне левого инсайда

Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко возглавил интересный статистический рейтинг АПЛ.

Зинченко стал одним из лучших игроков текущего сезона АПЛ по показателю xT на определенном участке поля. Это средний показатель ожидаемой угрозы.

Украинец стал самым острым игроком АПЛ в зоне левого инсайда по данным веб-портала Opta.

Зинченко имеет показатель 0.071, в партнерах у него – хавбеки «канониров» Мартин Эдегор (0.052) и Томас Партей (0.032).