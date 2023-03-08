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Англия
08 марта 2023, 21:19 | Обновлено 08 марта 2023, 21:27
787
0

Зинченко – самый острый футболист АПЛ в зоне левого инсайда

Украинский защитник «Арсенала» возглавил интересный статистический рейтинг

08 марта 2023, 21:19 | Обновлено 08 марта 2023, 21:27
787
0
Зинченко – самый острый футболист АПЛ в зоне левого инсайда
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинский защитник «Арсенала» Александр Зинченко возглавил интересный статистический рейтинг АПЛ.

Зинченко стал одним из лучших игроков текущего сезона АПЛ по показателю xT на определенном участке поля. Это средний показатель ожидаемой угрозы.

Украинец стал самым острым игроком АПЛ в зоне левого инсайда по данным веб-портала Opta.

Зинченко имеет показатель 0.071, в партнерах у него – хавбеки «канониров» Мартин Эдегор (0.052) и Томас Партей (0.032).

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Александр Зинченко Арсенал Лондон Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу статистика Мартин Эдегор Томас Партей
Источник Opta
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