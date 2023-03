ОФИЦИАЛЬНО. Брайтон продлил контракт с защитником до 2027 года

Футболист сборной Эквадора Мойсес Кайседо продлил контракт с «Брайтоном» до 2027 года.

Соглашение 21-летнего хавбека может быть продлено еще на один год автоматически.

Главный тренер чаек Роберто Де Дзерби, экс-коуч «Шахтера», сообщил, что очень рад продлению контракта Кайседо.

В зимнее трансферное окно «Брайтон» отказался от предложений от «Челси» (£55 млн) и «Арсенала» (£70 млн) по трансферу Кайседо, рассчитывая получить за переход игрока не менее 100 млн фунтов стерлингов.

В текущем сезоне Кайседо провел 22 матча и забил 1 гол за «Брайтон» в АПЛ, плюс 4 поединка в кубках.

Moises Caicedo has committed his long-term future to the Albion by agreeing a new contract that runs until 2027, with a club option for an extra year. ✍️



