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Англия
07 марта 2023, 02:59 | Обновлено 07 марта 2023, 03:21
14
0

ОФИЦИАЛЬНО. Брайтон продлил контракт с защитником до 2027 года

Мойсес Кайседо остается выступать в команде Роберто Де Дзерби

07 марта 2023, 02:59 | Обновлено 07 марта 2023, 03:21
14
0
ОФИЦИАЛЬНО. Брайтон продлил контракт с защитником до 2027 года
ФК Брайтон. Мойсес Кайседо

Футболист сборной Эквадора Мойсес Кайседо продлил контракт с «Брайтоном» до 2027 года.

Соглашение 21-летнего хавбека может быть продлено еще на один год автоматически.

Главный тренер чаек Роберто Де Дзерби, экс-коуч «Шахтера», сообщил, что очень рад продлению контракта Кайседо.

В зимнее трансферное окно «Брайтон» отказался от предложений от «Челси» (£55 млн) и «Арсенала» (£70 млн) по трансферу Кайседо, рассчитывая получить за переход игрока не менее 100 млн фунтов стерлингов.

В текущем сезоне Кайседо провел 22 матча и забил 1 гол за «Брайтон» в АПЛ, плюс 4 поединка в кубках.

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Брайтон Мойсес Кайседо продление контракта Роберто Де Дзерби
Источник ФК Брайтон
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