ОФИЦИАЛЬНО. Брайтон продлил контракт с защитником до 2027 года
Мойсес Кайседо остается выступать в команде Роберто Де Дзерби
Футболист сборной Эквадора Мойсес Кайседо продлил контракт с «Брайтоном» до 2027 года.
Соглашение 21-летнего хавбека может быть продлено еще на один год автоматически.
Главный тренер чаек Роберто Де Дзерби, экс-коуч «Шахтера», сообщил, что очень рад продлению контракта Кайседо.
В зимнее трансферное окно «Брайтон» отказался от предложений от «Челси» (£55 млн) и «Арсенала» (£70 млн) по трансферу Кайседо, рассчитывая получить за переход игрока не менее 100 млн фунтов стерлингов.
В текущем сезоне Кайседо провел 22 матча и забил 1 гол за «Брайтон» в АПЛ, плюс 4 поединка в кубках.
Moises Caicedo has committed his long-term future to the Albion by agreeing a new contract that runs until 2027, with a club option for an extra year. ✍️— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) March 3, 2023
🤝 @FirstTouchGames // #BHAFC 🔵⚪️
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