Команда Реброва пробилась в полуфинал Кубка президента ОАЭ

Команда «Аль-Айн» под руководством украинского наставника Сергея Реброва пробилась в полуфинал Кубка президента ОАЭ.

В четвертьфинале клуб «Аль-Айн» победил «Аль-Ахли Дубай» со счетом 2:0. Голы забили Матиас Паласиос и Коджо Лаба.

Украинский форвард Андрей Ярмоленко не принимал участия в матче из-за травмы.

Кубок президента ОАЭ

1/4 финала, 6 марта

Аль-Ахли Дубай – Аль-Айн – 0:2

Голы: Паласиос, 7, Лаба, 80 (пен).

Rebrov: Congratulations to the fans and @alainfcae are able to show a strong performance



Al Mahdi's performance is developing and he deserves the award for the man of the match #alainclub pic.twitter.com/wynPL2geAq