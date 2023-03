Определились финалисты грунтового турнира серии АТР 250 в Сантьяго

В ночь с 4 на 5 марта состоялись полуфинальные матчи грунтового турнира серии АТР 250 в Сантьяго (Чили).

Чилийский теннисист Николас Харри (АТР 87) проигрывал Хауме Муньяру (АТР 66) со счетом 1:6, 0:2, но смог перевернуть игру и выиграть поединок в трех сетах.

Аргентинец Томас Мартин Этчеверри (АТР 76) в двух партиях выиграл у Себастьяна Баэса (АТР 35), хотя перед стартом поединка считался аутсайдером.

АТР 250 Сантьяго. Пары 1/2 финала

Хауме Муньяр – Николас Харри – 6:1, 6:7 (4:7), 1:6

Себастьян Баэс [3] – Томас Мартин Этчеверри – 5:7, 3:6

АТР 250 Сантьяго. Финал

Николас Харри – Томас Мартин Этчеверри

FIRST ATP FINAL 🔒@tometcheverry takes out Baez 7-5 6-3 to advance in Santiago.@chile_open | #ChileOpen pic.twitter.com/O1bBlY2Kur