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Лига Европы
23 февраля 2023, 23:09 | Обновлено 23 февраля 2023, 23:25
726
0

ВИДЕО. Экс-игрок Шахтера забил за МЮ в ворота Барселоны и сравнял счет

Бразилец отличился на 47-й минуте игры

23 февраля 2023, 23:09 | Обновлено 23 февраля 2023, 23:25
726
0
ВИДЕО. Экс-игрок Шахтера забил за МЮ в ворота Барселоны и сравнял счет
Getty Images/Global Images Ukraine. Фред

В четверг, 23 февраля, проходит ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между английским клубом «Манчестер Юнайтед» и каталонской «Барселоной».

Поединок проходит на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Первая игра завершилась со счетом 2:2.

На 47-й минуте матча экс-игрок «Шахтера» Фред аккуратным ударом в правый нижний угол сравнял счет.

Sport.ua проводит видеотрансляцию матча.

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Источник Sport.ua
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