Лига Европы23 февраля 2023, 23:09 | Обновлено 23 февраля 2023, 23:25
726
0
ВИДЕО. Экс-игрок Шахтера забил за МЮ в ворота Барселоны и сравнял счет
Бразилец отличился на 47-й минуте игры
23 февраля 2023, 23:09 | Обновлено 23 февраля 2023, 23:25
726
0
В четверг, 23 февраля, проходит ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между английским клубом «Манчестер Юнайтед» и каталонской «Барселоной».
- Следите за новостями спорта в режиме Live в нашем Telegram-канале Sport.ua
Поединок проходит на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Первая игра завершилась со счетом 2:2.
На 47-й минуте матча экс-игрок «Шахтера» Фред аккуратным ударом в правый нижний угол сравнял счет.
Sport.ua проводит видеотрансляцию матча.
Exactly the start we needed 👊— Manchester United (@ManUtd) February 23, 2023
🇧🇷 @Fred08Oficial #MUFC || #UEL pic.twitter.com/0mlDCScots
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Биатлон | 23 февраля 2023, 10:40 8
Украинская биатлонистка – об оскорблениях со стороны болельщиков
Футбол | 23 февраля 2023, 22:12 4
Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Лиги Европы
Футбол | 23.02.2023, 00:05
Футбол | 23.02.2023, 21:37
Футбол | 23.02.2023, 13:52
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
22.02.2023, 16:10 5
22.02.2023, 15:31 26
22.02.2023, 00:05
22.02.2023, 12:28
23.02.2023, 13:40 10
22.02.2023, 05:00 1
22.02.2023, 10:59 6
21.02.2023, 23:54 28