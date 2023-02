ВИДЕО. Экс-игрок Шахтера забил за МЮ в ворота Барселоны и сравнял счет

В четверг, 23 февраля, проходит ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между английским клубом «Манчестер Юнайтед» и каталонской «Барселоной».

Поединок проходит на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Первая игра завершилась со счетом 2:2.

На 47-й минуте матча экс-игрок «Шахтера» Фред аккуратным ударом в правый нижний угол сравнял счет.

