23.02.2023 22:00 2-й матч. Результат первого матча 2:2 - : -
Лига Европы23 февраля 2023, 01:41 | Обновлено 23 февраля 2023, 01:52
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Манчестер Юнайтед – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Поединок состоится 23 февраля в 22:00 по Киеву
23 февраля 2023, 01:41 | Обновлено 23 февраля 2023, 01:52
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В четверг, 23 февраля, состоится ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между английским клубом «Манчестер Юнайтед» и каталонской «Барселоной».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок пройдет в Англии на стадионе «Олд Траффорд». Стартовый свисток французского арбитра Клемана Тюрпена прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
В Украине матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.
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