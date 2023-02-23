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Лига Европы
Манчестер Юнайтед
23.02.2023 22:00 2-й матч. Результат первого матча 2:2 - : -
Барселона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
23 февраля 2023, 01:41 | Обновлено 23 февраля 2023, 01:52
14
0

Манчестер Юнайтед – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Поединок состоится 23 февраля в 22:00 по Киеву

23 февраля 2023, 01:41 | Обновлено 23 февраля 2023, 01:52
14
0
Манчестер Юнайтед – Барселона. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 23 февраля, состоится ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между английским клубом «Манчестер Юнайтед» и каталонской «Барселоной».

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок пройдет в Англии на стадионе «Олд Траффорд». Стартовый свисток французского арбитра Клемана Тюрпена прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

В Украине матч можно будет посмотреть с помощью видеосервиса MEGOGO.

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Где смотреть матч 1/16 финала Лиги Европы Манчестер Юнайтед – Барселона
Ман Юнайтед – Барселона. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги Европы
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Источник Sport.ua
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