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Лига Европы
Манчестер Юнайтед
23.02.2023 22:00 2-й матч. Результат первого матча 2:2 - : -
Барселона
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Лига Европы
23 февраля 2023, 01:30 | Обновлено 23 февраля 2023, 01:32
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Ман Юнайтед – Барселона. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги Европы

Поединок состоится 23 февраля в 22:00 по Киеву

23 февраля 2023, 01:30 | Обновлено 23 февраля 2023, 01:32
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Ман Юнайтед – Барселона. Прогноз и анонс на матч 1/16 финала Лиги Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 23 февраля, состоится ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между английским клубом «Манчестер Юнайтед» и каталанской «Барселоной». Поединок пройдет в Англии на стадионе «Олд Траффорд». Стартовый свисток французского арбитра Клемана Тюрпена прозвучит в 22:00 по киевскому времени.


Манчестер Юнайтед


«Красные дяьволы» неплохо показали себя в Испании в первом матче с «Барселоной». Главный тренер команды Эрик тен Хаг жаловался на судейство, оно действительно было не на высоком уровне, однако арбитр прощал некоторые моменты и «МЮ». В целом сейчас клуб из Манчестер находится на подъеме. В Англии команда занимает третье место в таблице АПЛ и после игры с «сине-гранатовыми» в ЛЕ разгромила «Лестер» у себя на поле. Последний раз «МЮ» проигрывал в конце января, и то «Арсеналу» в поединке с 5 голами, когда пропустил на последних минутах третий мяч.

За 17 матчей у «Ман Юнайтеда» только одно поражение и 3 ничьих, включая мировую с «Барселоной». Главное оружие команды – Маркус Рэшфорд, который после ЧМ-2022 нашел веру в себя и наладил свою игру. За эти 17 матчей у Маркуса 16 голов, хотя еще на Мундиале он не попадал даже в старт сборной Англии. За эти 17 матчей «МЮ» пропустил всего 14 мячей, что дает право сделать вывод – с обороной у команды все хорошо. Хотя стоит отметить, что в первом матче против каталонцев защитники команды несколько раз привозили сами себе моменты на свои ворота.


Барселона


Говорить о том, что непривычно видить эти команды в ЛЕ, да еще и на такой ранней стадии, нет смысла, ведь мы уже видели игру этих команд с 4 голами (2:2), которая действительно показывает то, что хоть у клубов и спад в последних сезонах, но играть в ЛЧ они достойны. «Барселона» сейчас лидирует в Ла Лиге с отрывом в 8 очков от «Реала», «сине-гранатовые» выиграли Суперкубок Испании и придраться к подопечным Хави пока что не за что, тем более и пропускают каталонцы мало, являясь лучшей командой в Европе по количеству наименьших пропущенных голов. Однако и забивает «Барса» не очень много, что иногда сильно мешает фанатам верить в успех команды против топ-клубов.

С «Ман Юнайтедом» каталонцы выдали хороший равный поединок, но не смогли добыть победу в родных стенах. В Манчестере будет сложнее, но вера в команду есть, тем более пока что «Барселона» может полностью выложиться в ЛЕ, так ничего страшного не случится, если команда потеряет очки в Ла Лиге, так как, как уже было сказано вышел, отрыв от «Реала» составляет 8 очков.


Ориентировочные составы:


«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа; Ван-Биссака, Варан, Мартинес, Шоу; Каземиро, Фред; Санчо, Бруну Фернандеш, Рэшфорд; Вегхорст

«Барселона»: Тер Штеген; Кунде, Араухо, Кристенсен, Бальде; Кесси﻿, Бускетс, Де Йонг; Роберто, Левандовски, Рафинья


Прогноз


Команды действительно равны и обе могут претендовать даже на победу в турнире. Однако кому-то стоит уступить дорогу и мы считаем, что дальше пройдет «Манчестер Юнайтед». Нашей ставкой будет проход «МЮ» в 1/8 финала ЛЕ за коэффициент 1.65.

23 февраля, четверг

Манчестер Юнайтед – Барселона
Манечстер. «Олд Траффорд». 22:00
ТВ-трансляция – MEGOGO
Прогноз Sport.ua – 2:1
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Источник Sport.ua
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