Ман Юнайтед благодаря голам Фреда и Антони обыграл Барселону в Лиге Европы

В четверг, 23 февраля, состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между английским клубом «Манчестер Юнайтед» и каталонской «Барселоной». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «красных дьяволов».

Счет в матче открыл польский форвард каталонцев Роберт Левандовски на 18-й минуте матче, реализовав пенальти. Вначале второго тайма счет сравнял экс-игрок «Шахтера» Фред, а уже на 73-й минуте игры отличился Антони.

Первый поединок между грандами европейского футбола завершился со счетом 2:2 в Испании, поэтому «МЮ» идет дальше по сетке Лиги Европы.

Лига Европы. 1/16 финала. 23 февраля. Ответный матч

Манчестер Юнайтед – Барселона – 2:1 [первый матч 2:2]

Голы: Фред, 47, Антони, 73 – Левандовски, 18 (пен.)