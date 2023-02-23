Ман Юнайтед благодаря голам Фреда и Антони обыграл Барселону в Лиге Европы
«Красные дьяволы» прошли дальше по сумме двух встреч
В четверг, 23 февраля, состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между английским клубом «Манчестер Юнайтед» и каталонской «Барселоной». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «красных дьяволов».
Счет в матче открыл польский форвард каталонцев Роберт Левандовски на 18-й минуте матче, реализовав пенальти. Вначале второго тайма счет сравнял экс-игрок «Шахтера» Фред, а уже на 73-й минуте игры отличился Антони.
Первый поединок между грандами европейского футбола завершился со счетом 2:2 в Испании, поэтому «МЮ» идет дальше по сетке Лиги Европы.
Лига Европы. 1/16 финала. 23 февраля. Ответный матч
Манчестер Юнайтед – Барселона – 2:1 [первый матч 2:2]
Голы: Фред, 47, Антони, 73 – Левандовски, 18 (пен.)
February 23, 2023
Full Time #MUFCBarça pic.twitter.com/mrlmJ5W85Y— FC Barcelona (@FCBarcelona) February 23, 2023
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