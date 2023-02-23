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Лига Европы
Проходит дальше Манчестер Юнайтед
23.02.2023 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 2:2 2 : 1
Барселона
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Лига Европы
23 февраля 2023, 23:55 | Обновлено 23 февраля 2023, 23:57
1395
28

Ман Юнайтед благодаря голам Фреда и Антони обыграл Барселону в Лиге Европы

«Красные дьяволы» прошли дальше по сумме двух встреч

23 февраля 2023, 23:55 | Обновлено 23 февраля 2023, 23:57
1395
28
Ман Юнайтед благодаря голам Фреда и Антони обыграл Барселону в Лиге Европы
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 23 февраля, состоялся ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между английским клубом «Манчестер Юнайтед» и каталонской «Барселоной». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «красных дьяволов».

Счет в матче открыл польский форвард каталонцев Роберт Левандовски на 18-й минуте матче, реализовав пенальти. Вначале второго тайма счет сравнял экс-игрок «Шахтера» Фред, а уже на 73-й минуте игры отличился Антони.

Первый поединок между грандами европейского футбола завершился со счетом 2:2 в Испании, поэтому «МЮ» идет дальше по сетке Лиги Европы.

Лига Европы. 1/16 финала. 23 февраля. Ответный матч

Манчестер Юнайтед – Барселона – 2:1 [первый матч 2:2]

Голы: Фред, 47, Антони, 73 – Левандовски, 18 (пен.)

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Манчестер Юнайтед Барселона Манчестер Юнайтед - Барселона Лига Европы Фред Роберт Левандовски Антони
Источник Sport.ua
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Комментарии 28
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nivavn
Це не матч, це ДВА матча фіналу. Прикро що ці команди зустрілися на цій стадії. Красивий футбол!
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+3
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avk2307
Да уж. Хотелось чтобы Барса сравняла и они еще полчаса поиграли. И был же момент...
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+3
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pol-55
Справедливо МЮ заслужив перемогу,ну і  суддя понервував команду назначивши не зовсім чистий(намальований) пеналь.
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+1
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donnerwetter
Давно не было такого Юнайтед Формула-1! Сам сэр  Алекс Фергюсон аплодировал второму голу.  Матч достойный финала ЛЧ, а игрался на пути дальше
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+1
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Cruijff
По ходу Барса ще не скоро повернеться. 
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0
Khan
Боже я снова влюбился футбол ! Какой Манчестер, просто машина ! Всего лишь стоило удалить "опухоль" по фамилии Роналду и как клуб преобразился ! 
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-3
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