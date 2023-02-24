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Лига Европы
Проходит дальше Манчестер Юнайтед
23.02.2023 22:00 – FT 2-й матч. Результат первого матча 2:2 2 : 1
Барселона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига Европы
24 февраля 2023, 00:35 | Обновлено 24 февраля 2023, 00:37
1103
5

Ман Юнайтед – Барселона – 2:1. Экс-игрок Шахтера помог дьяволам. Видео

Смотрите видеообзор матча 1/16 финала Лиги Европы

24 февраля 2023, 00:35 | Обновлено 24 февраля 2023, 00:37
1103
5
Ман Юнайтед – Барселона – 2:1. Экс-игрок Шахтера помог дьяволам. Видео
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 23 февраля, прошел ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между английским клубом «Манчестер Юнайтед» и каталонской «Барселоной». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «красных дьяволов».

Поединок состоялся на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Первая игра завершилась со счетом 2:2, поэтому «МЮ» прошел дальше по сетке ЛЕ.

Видеообзор матча:

ГОЛ! 0:1 Левандовски, 18 мин.

ГОЛ! 1:1 Фред, 47 мин.

ГОЛ! 2:1 Антони, 73 мин.

События матча

73’
ГОЛ ! Мяч забил Антони (Манчестер Юнайтед).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Фред (Манчестер Юнайтед).
18’
ГОЛ ! С пенальти забил Роберт Левандовски (Барселона).
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Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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avk2307
Глупый пенальти и почти отбил Де Хеа, но...
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+1
avk2307
Интересно 2-2 будет?
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0
avk2307
1-1.Тоже гол из ничего
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0
Viktor Tsimakouridze
Сподіваюсь барса натяжні цих пуфтерів
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0
bzzzzzz
за такие привозы нужно штрафовать вопще-то
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0
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