В четверг, 23 февраля, прошел ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между английским клубом «Манчестер Юнайтед» и каталонской «Барселоной». Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу «красных дьяволов».

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Поединок состоялся на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Первая игра завершилась со счетом 2:2, поэтому «МЮ» прошел дальше по сетке ЛЕ.

Видеообзор матча:

ГОЛ! 0:1 Левандовски, 18 мин.

ГОЛ! 1:1 Фред, 47 мин.

ГОЛ! 2:1 Антони, 73 мин.