Костюк в 13-й раз уступила теннисистке из топ-10 и вылетела с турнира в ОАЭ

Украинская теннисистка Марта Костюк (№55 WTA) завершила выступления на хардовом турнире серии WTA 1000 в городе Дубай.

Во втором раунде украинка, которая получила уайлд-кард от организаторов, проиграла олимпийской чемпионке Белинде Бенчич из Швейцарии в трех сетах за 3 часа и 25 минут. (№9 WTA).

WTA 1000 Дубай. Хард. 1/16 финала



Белинда Бенчич (Швейцария) – Марта Костюк (Украина) – 6:7 (7:9), 7:6 (7:5), 6:4

После победы в первой сете, Марта побеждала со счетом 3:1 во второй партии, однако не смогла удержать преимущество в брейк.

Это была третья встреча теннисисток, Костюк проиграла трижды. Для Марты это 13-е поражение подряд в матчах с соперницами из первой десятки мирового рейтинга.

В следующем раунде Бенчич сразится против Каролины Муховой из Чехии (№112 WTA).

Make that 15 wins in 2023 👊@BelindaBencic outlasts Kostyuk in a thrilling three set match!#DDFTennis pic.twitter.com/lFFneXHtkj