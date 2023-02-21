Костюк в 13-й раз уступила теннисистке из топ-10 и вылетела с турнира в ОАЭ
Марта в трех сетах проиграла Белинде Бенчич на соревнованиях WTA 1000 в городе Дубай
Украинская теннисистка Марта Костюк (№55 WTA) завершила выступления на хардовом турнире серии WTA 1000 в городе Дубай.
Во втором раунде украинка, которая получила уайлд-кард от организаторов, проиграла олимпийской чемпионке Белинде Бенчич из Швейцарии в трех сетах за 3 часа и 25 минут. (№9 WTA).
WTA 1000 Дубай. Хард. 1/16 финала
Белинда Бенчич (Швейцария) – Марта Костюк (Украина) – 6:7 (7:9), 7:6 (7:5), 6:4
После победы в первой сете, Марта побеждала со счетом 3:1 во второй партии, однако не смогла удержать преимущество в брейк.
Это была третья встреча теннисисток, Костюк проиграла трижды. Для Марты это 13-е поражение подряд в матчах с соперницами из первой десятки мирового рейтинга.
В следующем раунде Бенчич сразится против Каролины Муховой из Чехии (№112 WTA).
Make that 15 wins in 2023 👊@BelindaBencic outlasts Kostyuk in a thrilling three set match!#DDFTennis pic.twitter.com/lFFneXHtkj— wta (@WTA) February 21, 2023
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Насправді, там-таки і потрібно було забирати матч. Коли стало 1-1 по сетах, з'явилось якесь неприємне відчуття впевненості, що Бенчіч уже матч не віддасть.
Кому пощастило, так це Муховій. Суперниця їй завтра дістанеться "тепленька".