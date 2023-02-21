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WTA
21 февраля 2023, 18:05 | Обновлено 21 февраля 2023, 18:47
1529
18

Костюк в 13-й раз уступила теннисистке из топ-10 и вылетела с турнира в ОАЭ

Марта в трех сетах проиграла Белинде Бенчич на соревнованиях WTA 1000 в городе Дубай

21 февраля 2023, 18:05 | Обновлено 21 февраля 2023, 18:47
1529
18
Костюк в 13-й раз уступила теннисистке из топ-10 и вылетела с турнира в ОАЭ
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Марта Костюк (№55 WTA) завершила выступления на хардовом турнире серии WTA 1000 в городе Дубай.

Во втором раунде украинка, которая получила уайлд-кард от организаторов, проиграла олимпийской чемпионке Белинде Бенчич из Швейцарии в трех сетах за 3 часа и 25 минут. (№9 WTA).

WTA 1000 Дубай. Хард. 1/16 финала

Белинда Бенчич (Швейцария) – Марта Костюк (Украина) – 6:7 (7:9), 7:6 (7:5), 6:4

После победы в первой сете, Марта побеждала со счетом 3:1 во второй партии, однако не смогла удержать преимущество в брейк.

Это была третья встреча теннисисток, Костюк проиграла трижды. Для Марты это 13-е поражение подряд в матчах с соперницами из первой десятки мирового рейтинга.

В следующем раунде Бенчич сразится против Каролины Муховой из Чехии (№112 WTA).

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WTA Дубай Белинда Бенчич Марта Костюк
Источник Sport.ua
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Комментарии 18
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Santk86
Если даже такие игры не выигрывать, то о чем вообще говорить. Бенчич давала столько шансов на победу в двух сетах, а Марта просто отказалась от подарков, а на третьей сет у Костюк просто не хватило сил.
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+7
ptolemeus
Достойна гра. Молодець. 
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+5
Показать Скрыть 2 ответа
Alex James
Під час другого тайбрейку після вдалої гри суперниці Костюк поаплодувала їй з такою мімікою, наче вона наддосвідчена майстриня 10-кратна володарка шлемів і грає проти якоїсь тінейджерки з п'ятьма матчпойнтами в запасі. 
Насправді, там-таки і потрібно було забирати матч. Коли стало 1-1 по сетах, з'явилось якесь неприємне відчуття впевненості, що Бенчіч уже матч не віддасть. 
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+4
Александр Ад
нажаль в вирішальний момент не вистачило ні фізічних, ні моральних сил.Успіхів в майбутніх матчах
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+4
Макс Максов
Нажаль все по старому...(
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+3
captain2009
Кому як, але мені Марта в цьому матчі сподобалась. Не здавалася до останнього. Не все виходило, судоми звели руки в середині вирішального сету, але намагалася переломити кінцівку матчу на свою користь. До того ж, сьогодні їй протистояла одна з найкращих тенисисток в турі. 
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+2
Умник
Тенісний Коноплянка
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+1
Santk86
Марта конечно играла сегодня хорошо, просто такие игры она показывает раз в году, а для высоких результатов этого мало. 
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+1
kollekciy
Марта грала неочікувано добре, після слабкої першої гри. Перемога була реальна. Довила Бенчіч до нервових виразів, за які Марту постійно сварять вболівальники. Але знову доля не дає перемогти. Це тільки Калініній Топи зливаються, а вона потім слабким програє. А Марта програє тільки Топам. А, був такий шанс пройти далеко на Прем'єрі, та нарешті зробити новий рекорд.  
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0
Александр Науменко
Якщоб не дитячі помилки біля сітки у другому сеті, могла б і виграти, да і везіння було на стороні ББ.
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0
introvert
Ех, Марта, Марта... Замість дотиснути знервовану Бенчіч у другому сеті тим самим видовищним тенісом, який приніс перемогу у першому, навіщось включила "світоліна-стайл" і кінцівку партії провела, очікуючи помилок і подарунків. Як Еліні перемогу ніхто ніколи не дарував, так і Мартусі не обломилось. Тому фінал цілком закономірний - сил на фінальну партію не залишилось ні фізичних, ні моральних. Ходіння по граблях як було нашим коронним видом спорту, так і залишається.
Кому пощастило, так це Муховій. Суперниця їй завтра дістанеться "тепленька". 
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0
Василий Гредюшкин
А що  ?? Хтось  сумнівався ?Костюк  і  Ястремська   вважають  що  хто  далі  б"є  той  краще  грає.Хоч би  подачі  навчилася  .Порівнюючи  з  Свьонтек  .:   Починалиоднаково   а де  зараз  Іга   і де  наші? Небо  і земля   .
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-1
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Володимир Коваленко
 молодець!
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-2
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