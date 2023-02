ОФИЦИАЛЬНО. Арсенал продлил контракт с хавбеком

Лондонский «Арсенал» официально сообщил о продлении контракта с 30-летним полузащитником сборной Египта Мохамедом Эльнени. Новое соглашение рассчитано до лета 2024 года, предыдущее истекало в конце текущего сезона.

Эльнени выступает за «Арсенал» с января 2016 года, что делает его главным старожилом в нынешнем составе «Канониров». Суммарно провел за команду 155 матчей, в которых забил 6 голов и сделал 7 ассистов. В нынешнем сезоне на счету Эльнени 1 гол в 8 матчах во всех турнирах.

A new chapter begins in my journey with Arsenal. I just signed a new contract 😍 Arsenal for me isn’t just a club I joined 7 years ago, which makes me the longest serving player currently ☺️ Arsenal is home, family, happiness, growth, and ambition. My Arsenal family, I love you♥️ pic.twitter.com/yOTw48O2xN