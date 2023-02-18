Англия18 февраля 2023, 19:35 | Обновлено 18 февраля 2023, 19:47
1357
16
Ньюкасл – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 18 февраля в 19:30 видеотрансляцию матча 24-го тура АПЛ
18 февраля 2023, 19:35 | Обновлено 18 февраля 2023, 19:47
1357
16
18 февраля в 19:30 проходит матч 24-го тура чемпионата Англии между командами «Ньюкасл» и «Ливерпуль».
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Ньюкасл – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports+.
Стартовые составы команд
HOWAY NEWCASTLE! ✊— Newcastle United FC (@NUFC) February 18, 2023
⚫️⚪️ pic.twitter.com/VMAyeKSFFL
The Reds to take on Newcastle today 📋🔴#NEWLIV— Liverpool FC (@LFC) February 18, 2023
События матча
22’
Ник Поуп (Ньюкасл) получает красную карточку.
17’
ГОЛ ! Мяч забил Коди Гакпо (Ливерпуль).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Дарвин Нуньес (Ливерпуль).
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