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Чемпионат Англии
Ньюкасл
18.02.2023, FT 0 : 2
Ливерпуль
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
18 февраля 2023, 19:35 | Обновлено 18 февраля 2023, 19:47
1357
16

Ньюкасл – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 18 февраля в 19:30 видеотрансляцию матча 24-го тура АПЛ

18 февраля 2023, 19:35 | Обновлено 18 февраля 2023, 19:47
1357
16
Ньюкасл – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine

18 февраля в 19:30 проходит матч 24-го тура чемпионата Англии между командами «Ньюкасл» и «Ливерпуль».

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Ньюкасл – Ливерпуль. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию матча проводит телеканал Setanta Sports+.

Стартовые составы команд

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События матча

22’
Ник Поуп (Ньюкасл) получает красную карточку.
17’
ГОЛ ! Мяч забил Коди Гакпо (Ливерпуль).
10’
ГОЛ ! Мяч забил Дарвин Нуньес (Ливерпуль).
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Источник Sport.ua
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Комментарии 16
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BAD👣BOY
Зараз Ліверпуль накліпає
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+2
avk2307
Опять богатые "бедным" проигрывают.
Что ж не так в этом мире
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+1
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Remark
Попе дали по попе.
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+1
BAD👣BOY
Червона голкіперу Ньюкасла
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+1
Remark
Ого, ну значит 0-3 в первом должно скоро быть. 
Ответить
+1
BAD👣BOY
Гооооооооол!!! 2!!!
Ответить
+1
BAD👣BOY
Нарешті  
Ответить
+1
BAD👣BOY
Ліверпуль з перемогою
Ответить
0
BAD👣BOY
Вже все, гра для Ньюкасла вже закінчилася, Ліверпуль грається з ними як хоче,в своє задоволеня не витрачаючи зайві сили
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0
Remark
Все, бобик сдох. Кина не будет, электричество кончилось. Чуваки наигрались после 0-2.
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0
Remark
И сразу пропустил, голы на 44 и 45 минутах)
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0
Remark
Вильяреал с КК в первом сравнял. Красавцы.
Ответить
0
Remark
Думаю 0-3 в первом, и 1-1 во втором. Итог 1-4.
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0
Remark
О, ток написал и 0-1 ))) 
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0
Remark
Опять таки, тут так же скользкий матч, как и в Челси и с Арсеналом. Все факты противочивы. Вроде Ливер дырявый, и пропускает, в основном во втором тайме. Но по личкам Ньюкасл слабо играет именно против Ливера. Та и ничейный исход - это не про этих команд. Скорее всего, если бы я ставил, то брал Ньюкасл ИТБ 0.5 или ИТБ1
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0
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