Ливерпуль переиграл Ньюкасл. У сорок первое поражение в 18 матчах АПЛ
Команда Клоппа сокращает отставание от топ-4
Ливерпуль в матче чемпионата Англии спокойно переиграл Ньюкасл со счетом 2:0 благодаря голам Нуньеса и Гакпо в первом тайме. Плюс после этого хозяева остались в меньшинстве из-за удаления вратаря.
Ньюкасл прервал рекордную для себя серию из 17-ти матчей без поражений в АПЛ. Последний раз до этого команда Эдди Хау проигрывала в чемпионате в августе, а соперником был Ливерпуль.
Ньюкасл остается 4-м, а Красные сократили отставание от топ-4 до шести пунктов.
Чемпионат Англии. 24-й тур
Ньюкасл - Ливерпуль 0:2
Голы: Нуньес, 10, Гакпо, 17
Ньюкасл: Поуп, Триппьер (Мерфи, 64), Шер, Ботман, Берн, Жоэлинтон, Андерсон (Дубравка, 23), Лонгстафф, Альмирон (Гордон, 64), Исак (Уилсон, 64), Сант-Максимин
Ливерпуль: Алиссон, Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон (Эллиотт, 60), Байчетич (Милнер, 60), Салах, Гакпо (Жота, 60), Нуньес (Фирмино, 60)
Удален: Поуп, 22
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