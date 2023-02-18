Ливерпуль переиграл Ньюкасл. У сорок первое поражение в 18 матчах АПЛ

Ливерпуль в матче чемпионата Англии спокойно переиграл Ньюкасл со счетом 2:0 благодаря голам Нуньеса и Гакпо в первом тайме. Плюс после этого хозяева остались в меньшинстве из-за удаления вратаря.

Ньюкасл прервал рекордную для себя серию из 17-ти матчей без поражений в АПЛ. Последний раз до этого команда Эдди Хау проигрывала в чемпионате в августе, а соперником был Ливерпуль.

Ньюкасл остается 4-м, а Красные сократили отставание от топ-4 до шести пунктов.

Чемпионат Англии. 24-й тур

Ньюкасл - Ливерпуль 0:2

Голы: Нуньес, 10, Гакпо, 17

Ньюкасл: Поуп, Триппьер (Мерфи, 64), Шер, Ботман, Берн, Жоэлинтон, Андерсон (Дубравка, 23), Лонгстафф, Альмирон (Гордон, 64), Исак (Уилсон, 64), Сант-Максимин

Ливерпуль: Алиссон, Александер-Арнольд, Гомес, ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Хендерсон (Эллиотт, 60), Байчетич (Милнер, 60), Салах, Гакпо (Жота, 60), Нуньес (Фирмино, 60)

Удален: Поуп, 22