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18 февраля 2023, 01:06 |
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Ньюкасл – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Это мог бы быть центральный матч тура, если бы команда Клоппа не сбавила обороты

18 февраля 2023, 01:06 |
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Ньюкасл – Ливерпуль. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

В субботу, 18 февраля, в Ньюкасл на стадионе «Сент-Джеймс Парк» состоится матч двадцать четвертого тура Английской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют «Ньюкасл» и «Ливерпуль». Стартовый свисток рефери Энтони Тейлора из Вайсеншэйва прозвучит в 19:30 по киевскому времени.

Ньюкасл


Огромные финансовые вложения все больше окутывают футбольный мир, в результате чего мы получаем такие проекты как «Ньюкасл», когда команда из крепкого середняка рывком становится чуть ли не третьей силой в чемпионской гонке. Впрочем, сказать, что лишь деньги стали причиной успехов «сорок» в текущей кампании, было бы абсолютным неуважением по отношению к работе английского специалиста Эдди Хау. Как ни крути, а в «Борнмуте» настолько сильно его руки не были бы развязаны в плане выбора подходящих футболистов на трансферном рынке, однако «Ньюкаслу» все еще необходимо повышать себе репутацию, так как далеко не каждый игрок согласится на переход в экспериментальный клуб, пусть и с выдающимися перспективами.

Впрочем, уже совсем скоро «сороки» впервые за долгое время посетят легендарный «Уэмбли» для проведения финала Кубка лиги против «Манчестер Юнайтед», где попытаются поднять над головой первый трофей новой эры. Однако команда Хау уже не имеет амбиции в Кубке Англии, где сенсационно уступила «Шеффилд Уэнсдей» в надежде облегчить себе участь в оставшихся турнирах во время весенней части кампании. А перспективы у «Ньюкасла» в чемпионате действительно серьезные – Лига чемпионов УЕФА на следующий год, не меньше. Вот только забуксовал в последнее время коллектив из графства Тайн-энд-Уир, сыграв три матча подряд в чемпионате против «Кристал Пэлас», «Вест Хэма» и «Борнмута» вничью. И если бы лондонский «Тоттенхэм» был немного порасторопнее, то четвертой строчке команде Хау было бы уже не видать.

Ливерпуль


Согласно оценок профильных порталов, состав «Ливерпуля» на данный момент оценивается в два раза выше, чем у соперника по предстоящей дуэли, однако в турнирной таблице команда Юргена Клоппа только стремится к тому, чтобы оказаться на позиции хотя бы в два раза ниже, чем у «Ньюкасла». Таковыми на данный момент являются реалии этого сезона для «красных», без особых перспектив на улучшение ситуации в ближайшем будущем. Складывается впечатление, что немецкий специалист попросту не может вывести команду из глубокого кризиса, постоянно сетует, и не без повода, на травмы и соответствующее отсутствие ширины ротации. И при этом во время трансферных кампаний «Ливерпуль» тратит более 120 млн евро только на двух нападающих, на счету которых в итоге 15 совместных голевых действий.

Кто-то скажет: «Так ведь это – почти половина результативных действий команды в АПЛ в этом сезоне!», и тут действительно не с чем спорить. Однако, каков практический смысл от результативных ударов того же Дарвина Нуньеса, если его команда взамен пропускает по два-три мяча в свои ворота от условных «Брентфорда», «Брайтона» или «Вулверхэмптона»? При этом победа в дерби над «Эвертоном» несколькими днями ранее (2:0), хотя и была фактически обязательной в календаре, также не осталась без вопросов к стилю игры команды. И тут фанатам коллектива Клоппа впору вспомнить, что на следующей неделе предстоит играть против «Реала» в Лиге чемпионов, поэтому предстоящая встреча становится фактически последним экзаменом.

Ориентировочные составы


«Ньюкасл»: Поуп – Берн, Ботман, Шер, Триппьер – Жоелинтон, Лонгстафф, Альмирон – Гордон, Уилсон, Сен-Максимен.

«Ливерпуль»: Алиссон – Робертсон, ван Дейк, Гомес, Александер-Арнольд – Хендерсон, Фабио, Байцетич – Гакпо, Вилсон, Сен-Максимен.

Не сыграют: Уиллок, Гимараес, Крафт, Ласселс, Манкильо, Таргетт – Артур, Диас, Конате, Рэмси, Тиаго.

Прогноз на противостояние


Мы считаем, что в предстоящем поединке команда Клоппа продолжит победный путь. Нашей ставкой будет позиция – «Ливерпуль» не проиграет и ТМ 3.5 с коэффициентом 1.86 по линии Parimatch.

18 февраля, суббота

«Ньюкасл» – «Ливерпуль»
Ньюкасл. «Сент-Джеймс Парк». 19:30
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис Setanta
Арбитр: Энтони Тейлор (Вайсеншэйв, Англия)
Прогноз Sport.ua – 1:1
Parimatch
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Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
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