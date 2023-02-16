Пластун помог Лудогорцу обыграть Андерлехт, Шериф Коваля проиграл Партизану
16 февраля состоялись 3 матча 1/16 финала Лиги конференций
В четверг, 16 февраля, состоялись три матча 1/16 финала Лиги конференций.
Итальянский футбольный клуб «Лацио» минимально обыграл ЧФР «Клуж» со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Чиро Иммобиле. Интересно, что с 15-й минуты игры «Лацио» играл в меньшинстве из-за удаления Патрика.
Болгарский «Лудогорец» на своем поле обыграл «Андерлехт» со счетом 1:0. На 9-й минуте поединка отличился Игорь Тьяго. Все 90 минут на поле в составе «Лудогорца» провел украинский центральный защитник Игорь Пластун.
В еще одном параллельном матче украинский голкипер молдавского «Шерифа» Максим Коваль пропустил единственный гол в игре от Рикарду Гомеша из «Партизана». Поединок так и завершился со счетом 1:0 в пользу сербской команды.
Лига конференций. 1/16 финала. 16 февраля
АЕК Ларнака – Днепр-1 – 1:0
Гол: Гарсия, 84
Лацио – ЧФР Клуж – 1:0
Гол: Иммобиле, 45+4
Лудогорец – Андерлехт – 1:0
Гол: Игорь Тьяго, 9
Шериф – Партизан – 0:1
Гол: Рикарду Гомеш, 45
Брага – Фиорентина – 0:4
Голы: Йович, 45+1, Йович, 60, Артур, 79, Артур, 90
Буде-Глимт – Лех – 0:0
Карабах – Гент – 1:0
Гол: Леандру Андраде, 78
Трабзонспор – Базель – 1:0
Гол: Стрюгер Ларсен, 65
First-leg results ✅— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) February 16, 2023
Who will go through? 🤔#UECL pic.twitter.com/8SF37hHmPB
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