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Лига конференций
Лацио
16.02.2023, FT 1 : 0
ЧФР Клуж
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Лига конференций
16 февраля 2023, 23:59 | Обновлено 17 февраля 2023, 00:31
176
1

Пластун помог Лудогорцу обыграть Андерлехт, Шериф Коваля проиграл Партизану

16 февраля состоялись 3 матча 1/16 финала Лиги конференций

16 февраля 2023, 23:59 | Обновлено 17 февраля 2023, 00:31
176
1
Пластун помог Лудогорцу обыграть Андерлехт, Шериф Коваля проиграл Партизану
Getty Images/Global Images Ukraine. Чиро Иммобиле

В четверг, 16 февраля, состоялись три матча 1/16 финала Лиги конференций.

Итальянский футбольный клуб «Лацио» минимально обыграл ЧФР «Клуж» со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Чиро Иммобиле. Интересно, что с 15-й минуты игры «Лацио» играл в меньшинстве из-за удаления Патрика.

Болгарский «Лудогорец» на своем поле обыграл «Андерлехт» со счетом 1:0. На 9-й минуте поединка отличился Игорь Тьяго. Все 90 минут на поле в составе «Лудогорца» провел украинский центральный защитник Игорь Пластун.

В еще одном параллельном матче украинский голкипер молдавского «Шерифа» Максим Коваль пропустил единственный гол в игре от Рикарду Гомеша из «Партизана». Поединок так и завершился со счетом 1:0 в пользу сербской команды.

Лига конференций. 1/16 финала. 16 февраля

АЕК Ларнака – Днепр-1 – 1:0

Гол: Гарсия, 84

Лацио – ЧФР Клуж – 1:0

Гол: Иммобиле, 45+4

Лудогорец – Андерлехт – 1:0

Гол: Игорь Тьяго, 9

Шериф – Партизан – 0:1

Гол: Рикарду Гомеш, 45

Брага Фиорентина 0:4

Голы: Йович, 45+1, Йович, 60, Артур, 79, Артур, 90

Буде-Глимт Лех – 0:0

Карабах Гент 1:0

Гол: Леандру Андраде, 78

Трабзонспор Базель – 1:0

Гол: Стрюгер Ларсен, 65

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ЧФР Клуж Лацио Лудогорец Андерлехт Шериф Тирасполь Партизан Белград Лига конференций Максим Коваль Игорь Пластун Чиро Иммобиле
Источник Sport.ua
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Комментарии 1
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donnerwetter
Это же Коваль Шерифа, а не Шериф Коваля. Всё хорошо закончилось. А то обещали прибытие  под видом сербских болельщиков группы экстремистов и переворот в Молдове.
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