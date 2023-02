Пластун помог Лудогорцу обыграть Андерлехт, Шериф Коваля проиграл Партизану

В четверг, 16 февраля, состоялись три матча 1/16 финала Лиги конференций.

Итальянский футбольный клуб «Лацио» минимально обыграл ЧФР «Клуж» со счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Чиро Иммобиле. Интересно, что с 15-й минуты игры «Лацио» играл в меньшинстве из-за удаления Патрика.

Болгарский «Лудогорец» на своем поле обыграл «Андерлехт» со счетом 1:0. На 9-й минуте поединка отличился Игорь Тьяго. Все 90 минут на поле в составе «Лудогорца» провел украинский центральный защитник Игорь Пластун.

В еще одном параллельном матче украинский голкипер молдавского «Шерифа» Максим Коваль пропустил единственный гол в игре от Рикарду Гомеша из «Партизана». Поединок так и завершился со счетом 1:0 в пользу сербской команды.

Лига конференций. 1/16 финала. 16 февраля

АЕК Ларнака – Днепр-1 – 1:0

Гол: Гарсия, 84

Лацио – ЧФР Клуж – 1:0

Гол: Иммобиле, 45+4

Лудогорец – Андерлехт – 1:0

Гол: Игорь Тьяго, 9

Шериф – Партизан – 0:1

Гол: Рикарду Гомеш, 45

Брага – Фиорентина – 0:4

Голы: Йович, 45+1, Йович, 60, Артур, 79, Артур, 90

Буде-Глимт – Лех – 0:0

Карабах – Гент – 1:0

Гол: Леандру Андраде, 78

Трабзонспор – Базель – 1:0

Гол: Стрюгер Ларсен, 65

