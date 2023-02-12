Де Хеа установил новый рекорд Английской Премьер-лиги
Давид стал самым молодым голкипером, который сыграл 400 матчей в АПЛ
12 февраля в 16:00 начнется матча 23-го тура АПЛ, в котором «Лидс» примет «Манчестер Юнайтед».
В стартовом составе «красных дьяволов» появится голкипер Давид Де Хеа.
Для испанского вратаря это будет 400-й матч в Английской Премьер-лиге. Он самый молодой кипер, которому покорилось это достижение (32 года, 97 дней).
В текущем сезоне Де Хеа сыграл 31 матч, в 13 из он не пропускал.
David De Gea is the youngest ever goalkeeper to reach 400 Premier League appearances.— Squawka (@Squawka) February 12, 2023
32 years, 97 days. 🧤 https://t.co/ELCnaBSMN6
Set to join the #PL’s 4️⃣0️⃣0️⃣ club.— Manchester United (@ManUtd) February 12, 2023
👏 @D_DeGea #MUFC || #LEEMUN pic.twitter.com/8aJ4waTExS
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