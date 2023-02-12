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  4. Де Хеа установил новый рекорд Английской Премьер-лиги
Англия
12 февраля 2023, 15:55 | Обновлено 12 февраля 2023, 15:56
674
0

Де Хеа установил новый рекорд Английской Премьер-лиги

Давид стал самым молодым голкипером, который сыграл 400 матчей в АПЛ

12 февраля 2023, 15:55 | Обновлено 12 февраля 2023, 15:56
674
0
Де Хеа установил новый рекорд Английской Премьер-лиги
Getty Images/Global Images Ukraine. Давид Де Хеа

12 февраля в 16:00 начнется матча 23-го тура АПЛ, в котором «Лидс» примет «Манчестер Юнайтед».

В стартовом составе «красных дьяволов» появится голкипер Давид Де Хеа.

Для испанского вратаря это будет 400-й матч в Английской Премьер-лиге. Он самый молодой кипер, которому покорилось это достижение (32 года, 97 дней).

В текущем сезоне Де Хеа сыграл 31 матч, в 13 из он не пропускал.

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Давид Де Хеа Манчестер Юнайтед Лидс Английская Премьер-лига
Источник Squawka
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