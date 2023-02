Де Хеа установил новый рекорд Английской Премьер-лиги

12 февраля в 16:00 начнется матча 23-го тура АПЛ, в котором «Лидс» примет «Манчестер Юнайтед».

В стартовом составе «красных дьяволов» появится голкипер Давид Де Хеа.

Для испанского вратаря это будет 400-й матч в Английской Премьер-лиге. Он самый молодой кипер, которому покорилось это достижение (32 года, 97 дней).

В текущем сезоне Де Хеа сыграл 31 матч, в 13 из он не пропускал.

David De Gea is the youngest ever goalkeeper to reach 400 Premier League appearances.



32 years, 97 days. 🧤 https://t.co/ELCnaBSMN6