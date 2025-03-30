Выйдет ли Ракицкий? Стали известны составы Карпат и Черноморца

В воскресенье, 30 марта, в 15:30 состоится матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Карпаты» и «Черноморец».

Команды встретятся на стадионе «Украина» во Львове.

Одесский «Черноморец» проведет свою первую игру под руководством Александра Кучера. Задача нового главного тренера - спасти команду от вылета.

Ярослав Ракицкий после восстановления карьеры начнет матч со скамейки запасных.

Главные тренеры объявили стартовые составы команд.

Карпаты: Кинарейкин, Бабогло, Жан Педросо, Полегенько, Стецьков, Альварес, Чачуа, Бруниньо, Костенко, Очеретько, Невес

Черноморец: Рудько, Бутко, Райан, Арсич, Скиба, Жаржу, Хобленко, Безбородько, Белошевский, Когут, Шевцов