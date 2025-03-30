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Украина. Премьер лига
30 марта 2025, 14:37 |
970
1

Выйдет ли Ракицкий? Стали известны составы Карпат и Черноморца

Команды встретятся в 22-м туре УПЛ

30 марта 2025, 14:37 |
970
1
Выйдет ли Ракицкий? Стали известны составы Карпат и Черноморца
Карпаты Львов

В воскресенье, 30 марта, в 15:30 состоится матч 22-го тура Украинской Премьер-лиги 2024/2025, в котором сыграют «Карпаты» и «Черноморец».

Команды встретятся на стадионе «Украина» во Львове.

Одесский «Черноморец» проведет свою первую игру под руководством Александра Кучера. Задача нового главного тренера - спасти команду от вылета.

Ярослав Ракицкий после восстановления карьеры начнет матч со скамейки запасных.

Главные тренеры объявили стартовые составы команд.

Карпаты: Кинарейкин, Бабогло, Жан Педросо, Полегенько, Стецьков, Альварес, Чачуа, Бруниньо, Костенко, Очеретько, Невес

Черноморец: Рудько, Бутко, Райан, Арсич, Скиба, Жаржу, Хобленко, Безбородько, Белошевский, Когут, Шевцов

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Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Карпаты Львов Черноморец Одесса стартовые составы Карпаты - Черноморец Ярослав Ракицкий
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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Burevestnik
судячи з останнього фото на цьому сайті на Раку "висить" зайві 15-20 кг.
в кінці матчу хвилин 10 може побігати, але не швидко. 
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