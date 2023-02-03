Криштиану РОНАЛДУ: «Счастлив забить первый гол в саудовской лиге»
Португальский форвард прокомментировал ничью против «Аль-Фатеха»
Сегодня Криштиану Роналду забил свой дебютный гол в составе своего нового клуба, «Аль-Насра». 37-летний португальский форвард отличился в матче чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Фатеха». Поединок завершился вничью 2:2.
Роналду прокомментировал матч у себя в соцсетях:
«Счастлив забить свой первый гол в саудовской лиге, а благодаря усилиям команды мы добились важной ничьей в очень сложном матче!» – написал Роналду в Твиттере.
Happy to have scored my first goal in the Saudi league and great effort by whole team to achieve an important draw in a very difficult match! 💪🏼— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) February 3, 2023
💛💙 pic.twitter.com/3Ll56WrkWn
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