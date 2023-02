Криштиану РОНАЛДУ: «Счастлив забить первый гол в саудовской лиге»

Сегодня Криштиану Роналду забил свой дебютный гол в составе своего нового клуба, «Аль-Насра». 37-летний португальский форвард отличился в матче чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Фатеха». Поединок завершился вничью 2:2.

Роналду прокомментировал матч у себя в соцсетях:

«Счастлив забить свой первый гол в саудовской лиге, а благодаря усилиям команды мы добились важной ничьей в очень сложном матче!» – написал Роналду в Твиттере.

Happy to have scored my first goal in the Saudi league and great effort by whole team to achieve an important draw in a very difficult match! 💪🏼

💛💙 pic.twitter.com/3Ll56WrkWn