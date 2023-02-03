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03 февраля 2023, 23:40 |
320
1

Криштиану РОНАЛДУ: «Счастлив забить первый гол в саудовской лиге»

Португальский форвард прокомментировал ничью против «Аль-Фатеха»

03 февраля 2023, 23:40 |
320
1
Криштиану РОНАЛДУ: «Счастлив забить первый гол в саудовской лиге»
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Сегодня Криштиану Роналду забил свой дебютный гол в составе своего нового клуба, «Аль-Насра». 37-летний португальский форвард отличился в матче чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Фатеха». Поединок завершился вничью 2:2.

Роналду прокомментировал матч у себя в соцсетях:

«Счастлив забить свой первый гол в саудовской лиге, а благодаря усилиям команды мы добились важной ничьей в очень сложном матче!» – написал Роналду в Твиттере.

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Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Фатех
Источник Twitter
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Комментарии 1
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Alexandr Ladizhenskiy
Я специально смотрел именно этот матч, дабы понять что будет хорошего в игре Криша, но увы - по объективности…его эпоха в прошлом. 
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