Сегодня, 3 февраля, в чемпионате Саудовской Аравии «Аль-Наср» сыграл вничью с командой «Аль-Фатех» (2:2).

Португальский форвард Криштиану Роналду отметился первым забитым голом за «Аль-Наср».

На 90+3 минуте при счете 1:2 Криштиану реализовал пенальти и спас свою команду от поражения.

ВИДЕО. Как Роналду забил первый гол за саудовский Аль-Наср