Другие новости03 февраля 2023, 20:39 | Обновлено 03 февраля 2023, 20:42
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ВИДЕО. Как Роналду забил первый гол за саудовский Аль-Наср
На 90+3 минуте Криштиану реализовал пенальти и спас команду от поражения
03 февраля 2023, 20:39 | Обновлено 03 февраля 2023, 20:42
4751
0
Сегодня, 3 февраля, в чемпионате Саудовской Аравии «Аль-Наср» сыграл вничью с командой «Аль-Фатех» (2:2).
Португальский форвард Криштиану Роналду отметился первым забитым голом за «Аль-Наср».
На 90+3 минуте при счете 1:2 Криштиану реализовал пенальти и спас свою команду от поражения.
ВИДЕО. Как Роналду забил первый гол за саудовский Аль-Наср
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