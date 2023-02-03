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03 февраля 2023, 20:39 | Обновлено 03 февраля 2023, 20:42
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ВИДЕО. Как Роналду забил первый гол за саудовский Аль-Наср

На 90+3 минуте  Криштиану реализовал пенальти и спас команду от поражения

03 февраля 2023, 20:39 | Обновлено 03 февраля 2023, 20:42
4751
0
ВИДЕО. Как Роналду забил первый гол за саудовский Аль-Наср
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Сегодня, 3 февраля, в чемпионате Саудовской Аравии «Аль-Наср» сыграл вничью с командой «Аль-Фатех» (2:2).

Португальский форвард Криштиану Роналду отметился первым забитым голом за «Аль-Наср».

На 90+3 минуте при счете 1:2 Криштиану реализовал пенальти и спас свою команду от поражения.

ВИДЕО. Как Роналду забил первый гол за саудовский Аль-Наср

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Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Фатех чемпионат Саудовской Аравии по футболу видео голов и обзор пенальти
Источник Sport.ua
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