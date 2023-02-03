Наконец-таки. Роналду забил впервые за Аль-Наср и спас команду

«Аль-Наср» в игре 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии на выезде с «Аль-Фатех» был близок к поражению, но на 90-й минуте при счете 2:1 в пользу соперника точно реализованным пенальти отметился Криштиану Роналду. Ничья – 2:2.

Для 37-летнего Роналду этот гол стал первым за «Аль-Наср».

Чемпионат Саудовской Аравии. 15-й тур

«Аль-Фатех» – «Аль-Наср» – 2:2

Голы: Тельо, 12 (1:0). Талиска, 42 (1:1). Бендебка, 58 (2:1). Роналду, 90+3 пенальти (2:2).

Удален Талиска, 90+5 (Аль-Наср).