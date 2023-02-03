Наконец-таки. Роналду забил впервые за Аль-Наср и спас команду
Команда из Эр-Рияда сыграла на выезде с «Аль-Фатех»
«Аль-Наср» в игре 15-го тура чемпионата Саудовской Аравии на выезде с «Аль-Фатех» был близок к поражению, но на 90-й минуте при счете 2:1 в пользу соперника точно реализованным пенальти отметился Криштиану Роналду. Ничья – 2:2.
Для 37-летнего Роналду этот гол стал первым за «Аль-Наср».
Чемпионат Саудовской Аравии. 15-й тур
«Аль-Фатех» – «Аль-Наср» – 2:2
Голы: Тельо, 12 (1:0). Талиска, 42 (1:1). Бендебка, 58 (2:1). Роналду, 90+3 пенальти (2:2).
Удален Талиска, 90+5 (Аль-Наср).
قائمة الفريق الرسمية في مباراة #النصر_الفتح اليوم 💛— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) February 3, 2023
بالتوفيق لنجومنا 🙏 pic.twitter.com/qV0BoYHL5w
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