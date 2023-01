ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал защитника Лиона

«Челси» официально сообщил о подписании правого/центрального защитника «Лиона» Мало Гюсто. Контракт с 19-летним французом рассчитан до лета 2030 года.

После перехода в «Челси» Гюсто вернется в «Лион» на правах аренды до конца текущего сезона. По информации СМИ, сумма трансфера составила 35 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Гюсто провел 15 матчей за «Лион» в Лиге 1, и отличился в них 1 ассистом.

Malo Gusto joins Chelsea on a deal until June 2030 and will spend the rest of the season on loan at Lyon. 🤝