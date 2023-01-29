Англия29 января 2023, 11:22 | Обновлено 29 января 2023, 11:24
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ОФИЦИАЛЬНО. Челси подписал защитника Лиона
Мало Гюсто стал одноклубником Михаила Мудрика
29 января 2023, 11:22 | Обновлено 29 января 2023, 11:24
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«Челси» официально сообщил о подписании правого/центрального защитника «Лиона» Мало Гюсто. Контракт с 19-летним французом рассчитан до лета 2030 года.
После перехода в «Челси» Гюсто вернется в «Лион» на правах аренды до конца текущего сезона. По информации СМИ, сумма трансфера составила 35 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Гюсто провел 15 матчей за «Лион» в Лиге 1, и отличился в них 1 ассистом.
Malo Gusto joins Chelsea on a deal until June 2030 and will spend the rest of the season on loan at Lyon. 🤝— Chelsea FC (@ChelseaFC) January 29, 2023
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