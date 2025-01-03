Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. С опытом игры в еврокубках. Клуб УПЛ нацелился на африканского вингера
Украина. Премьер лига
03 января 2025, 17:33 | Обновлено 03 января 2025, 17:55
637
0

С опытом игры в еврокубках. Клуб УПЛ нацелился на африканского вингера

Адриэль Ба Луа привлекает внимание нескольких клубов из разных чемпионатов

03 января 2025, 17:33 | Обновлено 03 января 2025, 17:55
637
0
С опытом игры в еврокубках. Клуб УПЛ нацелился на африканского вингера
Transfermarkt. Адриэль Ба Луа

Ивуарийский вингер «Леха» Адриэль Ба Луа привлекает внимание нескольких клубов из разных чемпионатов, сообщает Себастьян Стасзевски.

По информации источника, 28-летний футболист, который не поедет на сборы команды в Турцию, имеет на руках несколько предложений: «рубин» и «ахмат» из рф, «Кайсериспор» из Турции и один клуб УПЛ, название которого не разглашается. Также игроком интересуются в Азербайджане и во все той же Польше.

В текущем сезоне Адриэль Ба Луа провел 7 матчей на клубном уровне и отдал 1 ассист.

Ранее сообщалось о том, что стало известно имя легионера, который пройдет просмотр в «Динамо».

По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Молодой защитник Динамо присоединился к Ворскле
ОФИЦИАЛЬНО. Конкурент для Забарного? Борнмут подписал молодого защитника
Трансферы и роль Козловского. Новые подробности объединения Карпат и Руха
Лех Познань трансферы трансферы УПЛ чемпионат Турции по футболу Кайсериспор чемпионат Азербайджана по футболу чемпионат Польши по футболу
Данііл Киріяка Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Известный супертяж: «Усик меня очень боится после этого. Не хочет драться»
Бокс | 03 января 2025, 08:55 16
Известный супертяж: «Усик меня очень боится после этого. Не хочет драться»
Известный супертяж: «Усик меня очень боится после этого. Не хочет драться»

Мартин Баколе утверждает, что нокаутировал украинского боксера в спарринге

Стало известно имя легионера, который поедет на сборы с Динамо
Футбол | 03 января 2025, 15:15 22
Стало известно имя легионера, который поедет на сборы с Динамо
Стало известно имя легионера, который поедет на сборы с Динамо

20-летний Име Окон получит шанс проявить себя в Турции

Европейский гранд дает Челси за Палмера сумасшедшие €200 млн. И это не Реал
Футбол | 03.01.2025, 02:56
Европейский гранд дает Челси за Палмера сумасшедшие €200 млн. И это не Реал
Европейский гранд дает Челси за Палмера сумасшедшие €200 млн. И это не Реал
Кличко рассказал, как бы сейчас завершился его реванш с Фьюри
Бокс | 03.01.2025, 03:15
Кличко рассказал, как бы сейчас завершился его реванш с Фьюри
Кличко рассказал, как бы сейчас завершился его реванш с Фьюри
Валенсия – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 03.01.2025, 18:01
Валенсия – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Валенсия – Реал Мадрид. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Легендарный тренер Майка Тайсона назвал лучшего боксера 2024 года
Легендарный тренер Майка Тайсона назвал лучшего боксера 2024 года
01.01.2025, 20:40
Бокс
Зидан назвал лучшего голкипера в истории футбола. Это не Буффон
Зидан назвал лучшего голкипера в истории футбола. Это не Буффон
02.01.2025, 08:51 3
Футбол
Холифилд назвал боксера, который был намного сильнее Майка Тайсона
Холифилд назвал боксера, который был намного сильнее Майка Тайсона
02.01.2025, 00:16
Бокс
Моуриньо назвал трех лучших футболистов в истории. Роналду не упомянул
Моуриньо назвал трех лучших футболистов в истории. Роналду не упомянул
03.01.2025, 07:54 2
Футбол
Известный тренер назвал причину, почему Рух и Карпаты решили объединиться
Известный тренер назвал причину, почему Рух и Карпаты решили объединиться
02.01.2025, 07:49 2
Футбол
Определен лучший боксер в 2024 году. Изменился лидер рейтинга, где Усик?
Определен лучший боксер в 2024 году. Изменился лидер рейтинга, где Усик?
01.01.2025, 23:57 1
Бокс
Маркевич высказался по поводу объединения Карпат и Руха
Маркевич высказался по поводу объединения Карпат и Руха
02.01.2025, 15:50 11
Футбол
«Не ждите возвращения Усика». Журналисты – о будущем украинского чемпиона
«Не ждите возвращения Усика». Журналисты – о будущем украинского чемпиона
02.01.2025, 09:04 6
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем