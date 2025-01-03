С опытом игры в еврокубках. Клуб УПЛ нацелился на африканского вингера
Адриэль Ба Луа привлекает внимание нескольких клубов из разных чемпионатов
Ивуарийский вингер «Леха» Адриэль Ба Луа привлекает внимание нескольких клубов из разных чемпионатов, сообщает Себастьян Стасзевски.
По информации источника, 28-летний футболист, который не поедет на сборы команды в Турцию, имеет на руках несколько предложений: «рубин» и «ахмат» из рф, «Кайсериспор» из Турции и один клуб УПЛ, название которого не разглашается. Также игроком интересуются в Азербайджане и во все той же Польше.
В текущем сезоне Адриэль Ба Луа провел 7 матчей на клубном уровне и отдал 1 ассист.
Ранее сообщалось о том, что стало известно имя легионера, который пройдет просмотр в «Динамо».
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