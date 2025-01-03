С опытом игры в еврокубках. Клуб УПЛ нацелился на африканского вингера

Ивуарийский вингер «Леха» Адриэль Ба Луа привлекает внимание нескольких клубов из разных чемпионатов, сообщает Себастьян Стасзевски.

По информации источника, 28-летний футболист, который не поедет на сборы команды в Турцию, имеет на руках несколько предложений: «рубин» и «ахмат» из рф, «Кайсериспор» из Турции и один клуб УПЛ, название которого не разглашается. Также игроком интересуются в Азербайджане и во все той же Польше.

В текущем сезоне Адриэль Ба Луа провел 7 матчей на клубном уровне и отдал 1 ассист.

Ранее сообщалось о том, что стало известно имя легионера, который пройдет просмотр в «Динамо».