Гвардиола высказался о будущем де Брюйне: «Учитывая возраст и его игру...»
Тренер не уверен, что игрок останется на новый сезон
Наставник «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола не знает, останется ли хавбек Кевин де Брюйне на новый сезон. Футболист, чей контракт завершается летом, часто травмирован и уже не играет такой роли в команде.
«Новый контракт Кевина – это вопрос к клубу. У него в прошлом сезоне были проблемы, но в том случае, если де Брюйне здоров и стабилен, то он остается важным игроком».
«Но клуб, учитывая возраст и игру Кевина, должен принять решение», – сказал Гвардиола.
В нынешнем сезоне 33-летний игрок провел 17 матчей, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.
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