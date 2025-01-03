Гвардиола высказался о будущем де Брюйне: «Учитывая возраст и его игру...»

Наставник «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола не знает, останется ли хавбек Кевин де Брюйне на новый сезон. Футболист, чей контракт завершается летом, часто травмирован и уже не играет такой роли в команде.

«Новый контракт Кевина – это вопрос к клубу. У него в прошлом сезоне были проблемы, но в том случае, если де Брюйне здоров и стабилен, то он остается важным игроком».

«Но клуб, учитывая возраст и игру Кевина, должен принять решение», – сказал Гвардиола.

В нынешнем сезоне 33-летний игрок провел 17 матчей, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.