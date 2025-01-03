Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гвардиола высказался о будущем де Брюйне: «Учитывая возраст и его игру...»
Англия
03 января 2025, 17:24 |
1103
0

Гвардиола высказался о будущем де Брюйне: «Учитывая возраст и его игру...»

Тренер не уверен, что игрок останется на новый сезон

03 января 2025, 17:24 |
1103
0
Гвардиола высказался о будущем де Брюйне: «Учитывая возраст и его игру...»
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин де Брюйне

Наставник «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола не знает, останется ли хавбек Кевин де Брюйне на новый сезон. Футболист, чей контракт завершается летом, часто травмирован и уже не играет такой роли в команде.

«Новый контракт Кевина – это вопрос к клубу. У него в прошлом сезоне были проблемы, но в том случае, если де Брюйне здоров и стабилен, то он остается важным игроком».

«Но клуб, учитывая возраст и игру Кевина, должен принять решение», – сказал Гвардиола.

В нынешнем сезоне 33-летний игрок провел 17 матчей, забил 2 гола и сделал 2 ассиста.

По теме:
Фиаско «нового Бекхэма». Англичанин за 117,5 млн евро в 2024-м не забивал
Игрок Челси пропустит остаток сезона. Еще один выбыл на два месяца
Останется с Цыганковым? Жирона хочет выкупить контракт игрока Тоттенхэма
Кевин де Брюйне Манчестер Сити Жузеп Гвардиола Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стало известно имя легионера, который поедет на сборы с Динамо
Футбол | 03 января 2025, 15:15 22
Стало известно имя легионера, который поедет на сборы с Динамо
Стало известно имя легионера, который поедет на сборы с Динамо

20-летний Име Окон получит шанс проявить себя в Турции

Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 03 января 2025, 10:15 4
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Молодежный ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)

Популярный турнир с участием лучших сборных

Стал известен состав сборной Украины на 4-й этап Кубка мира в Оберхофе
Биатлон | 02.01.2025, 21:29
Стал известен состав сборной Украины на 4-й этап Кубка мира в Оберхофе
Стал известен состав сборной Украины на 4-й этап Кубка мира в Оберхофе
Моуриньо назвал трех лучших футболистов в истории. Роналду не упомянул
Футбол | 03.01.2025, 07:54
Моуриньо назвал трех лучших футболистов в истории. Роналду не упомянул
Моуриньо назвал трех лучших футболистов в истории. Роналду не упомянул
С опытом игры в еврокубках. Клуб УПЛ нацелился на африканского вингера
Футбол | 03.01.2025, 17:33
С опытом игры в еврокубках. Клуб УПЛ нацелился на африканского вингера
С опытом игры в еврокубках. Клуб УПЛ нацелился на африканского вингера
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Не ждите возвращения Усика». Журналисты – о будущем украинского чемпиона
«Не ждите возвращения Усика». Журналисты – о будущем украинского чемпиона
02.01.2025, 09:04 6
Бокс
«Козловский не рассчитал свои силы». Эксперт – о львовском объединении
«Козловский не рассчитал свои силы». Эксперт – о львовском объединении
01.01.2025, 21:05 3
Футбол
Умер бывший игрок Динамо, который успел поиграть и за Шахтер
Умер бывший игрок Динамо, который успел поиграть и за Шахтер
01.01.2025, 19:49
Футбол
Победа Арсенала, вариант для Мудрика, Бенфика интересуется Бражко
Победа Арсенала, вариант для Мудрика, Бенфика интересуется Бражко
02.01.2025, 06:30
Футбол
Холифилд назвал боксера, который был намного сильнее Майка Тайсона
Холифилд назвал боксера, который был намного сильнее Майка Тайсона
02.01.2025, 00:16
Бокс
Зидан назвал лучшего голкипера в истории футбола. Это не Буффон
Зидан назвал лучшего голкипера в истории футбола. Это не Буффон
02.01.2025, 08:51 3
Футбол
Известны все участники плей-офф United Cup. В полуфинал уже вышли 2 сборные
Известны все участники плей-офф United Cup. В полуфинал уже вышли 2 сборные
01.01.2025, 21:29
Теннис
«Именно это я видел». Хирн рассказал, как себя вел Фьюри после боя с Усиком
«Именно это я видел». Хирн рассказал, как себя вел Фьюри после боя с Усиком
03.01.2025, 08:23
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем