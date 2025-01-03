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Украина. Первая лига
03 января 2025, 17:11 |
484
0

Наставник клуба, претендующего на УПЛ, недоволен результатами в сезоне

Григорий Чурилов оценил игру «Буковины» и рассказал о главных проблемах команды

03 января 2025, 17:11 |
484
0
Наставник клуба, претендующего на УПЛ, недоволен результатами в сезоне
ФК Буковина. Григорий Чурилов

Исполняющий обязанности главного тренера «Буковины» Григорий Чурилов оценил результаты клуба в текущем сезоне и рассказал о главных проблемах команды:

«Главная задача была выполнена: мы попали в первую четверку группы А и теперь будем выступать в Чемпионской группе, которая дает право бороться весной за выход в УПЛ. Но, конечно же, ни количеством набранных очков, ни содержанием игры я не могу быть довольным – есть еще много, над чем надо работать.

Уже были сделаны выводы по тренерскому штабу. Кроме того, футболистам были даны конкретные месседжи: они должны понять, что одно дело просто играть за команду в Первой лиге и совсем другое – решать с ней задачу выхода в УПЛ и на каждый матч выходить с психологией победителя, доминировать и навязывать свою волю сопернику.

Нам еще не хватает цельности. Есть определенные отрезки матча, когда мы хорошо прессингуем, имеем преимущество на флангах, переводим мяч с одного фланга на другой, но совершенно точно то, что не удовлетворяет – это действия в завершающей фазе атаки», – признался Чурилов.

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чемпионат Украины по футболу Буковина Черновцы Григорий Чурилов Первая лига Украины
Микола Титюк Источник: ФК Буковина
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