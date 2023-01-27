От Белькевича до Виды: символическая сборная легионеров киевского Динамо

К 50-летию со дня рождения Валентина Белькевича блогер Sport.ua Алексей Рыжков составил символическую сборную иностранцев в киевском «Динамо».

Неоднократно интересовался у болельщиков киевского «Динамо» всех возрастов, кого они считают лучшим легионером в истории любимого клуба. Не скажу, что получал какое-то сверхразнообразие ответов. Вариантов было не больше полдесятка. Однако чаще всего в этом контексте поклонники киевлян называли фамилию Белькевич. Более того: были и такие, кто, услышав слово «легионер», принимались вспоминать чужестранцев с далеких континентов, однако вовремя останавливались, хлопали себе по лбу и произносили фамилию легендарного динамовского плеймейкера. 27 января Валентину исполнилось бы всего 50. Но, к сожалению, его давно уже нет с нами…

По-моему, в символической сборной легионеров киевского «Динамо» белорусский полузащитник (украинское гражданство Белькевич получил уже по окончании игровой карьеры в киевском «Динамо») имеет право быть капитаном. А среди партнеров Валентина в этой звездной компании немало интересных футбольных личностей.

Вызывавший оживление

Вратарь: Вальдемарас Мартинкенас (Литва, 1965–2004)

Самый яркий эпизод, который мне запомнился с участием Мартинкенаса в форме киевского «Динамо», – это два его сейва подряд во время пенальти в матче Кубка УЕФА в сезоне-1992/93 против «Андерлехта». Марк Дегриз мощно пробил с точки, однако литовец отразил удар, а сразу после этого среагировал и на добивание с близкого расстояния другого форварда брюссельцев Петера ван Фоссена. Помню, что этот успех голкипера «Динамо» повлек за собой оживление на трибунах Республиканского стадиона (40 000 зрителей тогда собралось на 100-тысячнике). Это был едва ли не единственный позитив в том безнадежном для киевлян матче.

…Судьба Вальдемараса сложилась трагически: он погиб в Словении во время купания в горной реке – не справился с коварным течением.

Через кровопролитие к медалям мундиаля

Защитники: Каха Каладзе (Грузия, родился в 1978 г.), Горан Гавранчич (Сербия, родился в 1978 г.), Домагой Вида (Хорватия, родился в 1989 г.), Данило Силва (Бразилия, родился в 1986 г.)



Getty Images/Global Images Ukraine. Каха Каладзе

Каха Каладзе – один из представителей того «Динамо», которое в конце 1990-х входило в шорт-лист лучших команд Европы. Он забивал «Лансу» и «Баварии» (под комментарий легендарного Котэ Махарадзе на украинском телевидении), «Ворскле» (той – больше, чем кому-либо за свою динамовскую каденцию) и «Андерлехту». Бесспорно, главная позиция для Кахи – в центре защиты. Однако я расположу его на левом фланге обороны. На этой позиции он также накопил немалый опыт. В частности, припоминаю, играл на ней в товарищеском матче между Грузией и Украиной в феврале 2001 г. Больше всего на позиции левого защитника нынешний мэр Тбилиси отыграл в «Милане».

Пара центрдефов – сербско-хорватская. И Горан, и Домагой отличались яростной жаждой борьбы, были крайне неуступчивы. Как забыть непревзойденный по красоте гол Горана на «Стадио Олимпико» в ворота «Ромы» в игре, результат которой, в конце концов, аннулировали, в то же время, присудили «романисти» техническое поражение, а киевлянам соответственно техническую победу! В связи с Домагоем вспоминаю, прежде всего, его окровавленное лицо во время одного из жестких стыков: хорват действительно не знал (и не знает до сих пор, хотя уже и не в «Динамо») жалости ни к себе, ни к соперникам. С прошлого года Вида является мультимедалистом чемпионата мира, и среди всех игроков, защищавших цвета «Динамо» в разное время, сравниться с ним в этом не может никто!

С Данило Силвой (его в своем варианте символической сборной отправлю на правый фланг защиты) мне вспоминается эпизод на украинской сельскохозяйственной выставке, на которую когда-то заглянул бразилец. Городской человек (уроженец Кампинаса – более чем миллионного мегаполиса!), он по просьбе представителей одной из компаний – спонсоров «Динамо» – сел за руль трактора и вполне органично там выглядел. Так же органичен он был и в бело-синей футболке. «Самым украинским среди динамовских бразильцев» кого попало ведь не назовут!

Альтернативы, или, если хотите, скамейка запасных? Как вариант для защиты – Бетау. Этот бразилец накопил в своем послужном списке более сотни матчей в динамовской футболке и стал в свое время первым иностранцем, вернувшимся в «Динамо» после перехода в другой клуб. Правда, во вторую киевскую каденцию закрепиться в основе не смог. В центре обороны заметной была и фигура Горана Саблича. Запомнился его выход на последние минуты сложного выездного поединка киевлян против «Валенсии», когда хорват снял практически все навесы левантийцев, не позволив тем рассчитывать на спасительный для себя гол.

Слева в защите долгое время за «Динамо» играл добросовестный трудяга – марокканец Бадр Эль-Каддури. Прозвище «Дюраселька» за энергию, которая не ослабевает даже в конце матча, нужно было еще заслужить. Правда, его судьбоносный позиционный промах в еврокубковом полуфинале против «Шахтера» болельщики «Динамо» долго не могли простить. На левом фланге защиты еще один вариант – португалец Виторину Антунеш (полсотни игр за «Динамо»), снискавший славу игрока, забивавшего пятые голы киевлян (и весьма изысканные, как, например, «Эвертону») в результативных матчах клуба.

Справа также есть варианты: Родолфу, Ласло Боднар. Словом, отнюдь не всегда киевское «Динамо» полагалось в обороне на своих воспитанников, задействовало и легионеров, и не без успеха.

С белорусским акцентом

Полузащитники: Огнен Вукоевич (Хорватия, родился в 1983 г.), Валентин Белькевич (Беларусь, 1973–2014), Александр Хацкевич (Беларусь, родился в 1973 г.), Диого Ринкон (Бразилия, родился в 1980 г.)



ФК Динамо. Валентин Белькевич

Вукоевич – цепкий, трудолюбивый опорник, умевший плотно прихватить соперника, не давая тому свободно вздохнуть. Шустрый и сообразительный, он, казалось, присутствовал везде, на каждом клочке поля. Сыграл незаурядную роль в далеком продвижении «Динамо» по еврокубковой лестнице на рубеже 2000-х – 2010-х гг. Именно в год, когда киевляне достигли полуфинала Кубка УЕФА, его оценочная трансферная стоимость была самой большой – 8,5 млн евро.

Белорусская пара Белькевич – Хацкевич внесла немалый вклад в успехи киевского «Динамо» последней каденции Валерия Лобановского. Они идеально дополняли друг друга: тонкий, изобретательный плеймейкер Валентин и лихой вдохновенный универсал Александр. Белькевич (рекордсмен по количеству сыгранных за «Динамо» матчей среди иностранцев) мог сыграть и слева, и справа в полузащите, и под нападающими. Определю для него место в символической сборной на левом фланге полузащиты. Именно туда его – правшу – поставил сначала Лобановский. И до поры, до времени (как говорят, в доплеймейкеровскую пору) Валентин играл именно там. Для Хацкевича в то же время зарезервирую правый фланг полузащиты (не основная для него позиция, но все же и на ней он иногда играл).

Место Диого Ринкона – под нападающими. Бразилец с изысканной техникой он отыграл в «Динамо» семь лет. Забивал регулярно (особенно мне, да, наверное, и не только мне запомнился его дубль в Лиге чемпионов в ворота московского «Локомотива»). Интересно и то, что он забивал командам, возглавляемым будущими тренерами «Динамо» – Мирчей Луческу (даже когда тот стоял у руля «Бешикташа») и Юрием Семиным. По окончании игровой карьеры Диогу пережил непростой период. Как он сам признавался, был на пути к алкоголизму, однако потом, опять же, по его словам, пришел к Иисусу и смог преодолеть алкозависимость.

Справа в полузащите можно всегда рассчитывать и на болгарина Георги Пеева, на счету которого почти сотня игр за динамовский клуб. Кроме того, оставил определенный след в истории «Динамо» и обладатель медали чемпионата мира Джермейн Лэнс (почти полсотни матчей сыграл в бело-синей футболке). Трудолюбивый и не очень типичный бразилец Карлос Корреа был мастером стандартов. Альтернатива в центре полузащиты – Мигел Велозу. Это умный, сообразительный плеймейкер, карьера которого в серии А продолжается до сих пор. Если бы не полномасштабная война, наверное, по сей день, радовал бы киевских болельщиков своим мастерством Карлос де Пена, у которого в Киеве получилось перезагрузить свою карьеру. В то же время, опорником может быть и Айила Юссуф – заметная фигура в «Динамо» в 2000-х – начале 2010-х гг.

Да и других вариантов, в основном восточноевропейских в средней линии хватает: Тибериу Гиоане, Флорин Чернат, Милош Нинкович, Йерко Леко, Беньямин Вербич. Они привнесли страсть в игру «Динамо» в XXI веке. У кого-то карьера в Киеве сложилась успешнее, кому-то пришлось пройти через уйму терний, но в Златоверхом их вспоминают с теплотой и благодарностью.

Истребитель и ужас для «Спартака»

Нападающие: Максим Шацких (Узбекистан, родился в 1978 г.), Исмаэль Бангура (Гвинея, родился в 1985 г.)

Свой путь в «Динамо» Максим Шацких, или Бай начал с дубля в квалификации Лиги чемпионов в ворота «Жальгириса». А в дальнейшем была длительная карьера в киевском клубе, со взлетами и падениями (проблема Шацких, по-моему, в том, что он пришел в команду после перехода из «Динамо» в «Милан» Андрея Шевченко, задавшего сверхвысокую мерку для форвардов, и преемники Шевы так или иначе были обречены на сравнение со звездой отечественного футбола), под занавес которой болельщики проводили узбекского легионера ярким баннером со словами: «Истребитель MAX – 328 боевых вылетов, 142 сбитых». Речь идет о сыгранных матчах и забитых голах. Много ли вы знаете примеров подобных проводов динамовцев из клуба?

Исмаэль Бангура – ​​один из архитекторов двух сокрушительных разгромов московского «Спартака» летом 2008 г. Свои добродетели гвинеец сполна проявил в первом поединке в Лужниках, когда принял участие абсолютно во всех четырех голах в ворота красно-белых. Чрезвычайно технически одаренный игрок, умевший быстро принимать нестандартные решения на поле. Юркий, проворный, мог как взять игру на себя, так и уважить передачей партнера, находившегося в более выгодной позиции.

Другие варианты легионерского нападения: Дьемерси Мбокани, Клебер, Браун Идейе, Георгий Деметрадзе. Да, мастеровитые форварды, но один не очень стремился работать на команду, другой имел взрывной характер и ссорился с партнерами, тот обладал вроде бы чувством гола, но был лишен изысканной техники, иной ставил деньги превыше футбола и не задержался в «Динамо». В любом случае четыре упомянутых нападающих, по-моему, оставили в истории «Динамо» меньший след, чем Шацких и Бангура.

***

Еще в конце 1980-х по Киеву ходили слухи, что Валерий Лобановский стремится пригласить в киевское «Динамо» чехословацкого полузащитника из братиславского «Интера» Владимира Вайсса (ныне он является известным тренером). Динамовский клуб, который в то время давал жару еврограндам (и в еврокубках, и в многочисленных предсезонных турнирах, на которые команду Лобановского с удовольствием приглашали), был привлекательным местом для способной футбольной молодежи. Но дальше пересудов об этом на тесных кухоньках динамовских фанатов дело не пошло.

В то же время легионерская эра в нашем футболе имеет четкую дату начала. Хоть и не в незапамятные времена, но уже немало времени назад она стартовала. Первый легионер в «Динамо» появился в 1995 г. – кувейтец Насер Аль-Саухи. Правда, в команде он не задержался (из одного зернышка каши все-таки не сваришь), однако ящик легионерской Пандоры открыл. С тех пор, особенно в новом столетии в Киев зачастили заморские мастера кожаного мяча. Информационный поток бурлил все мощнее, и со временем поиск легионеров уже не напоминал танец над пропастью или хождение по лезвию. Однако и ложных решений на этом пути «Динамо» напринимало немало, чего уж там скрывать. В то же время, были и воистину бриллиантовые находки.

Многих из перечисленных игроков «Динамо» язык не повернется назвать чужаками, несколько игроков из вошедших в мой вариант символической сборной, кстати, получило украинское гражданство. Немало из них в Киеве стали своими, удостоились уважения весьма придирчивой киевской торсиды. Ныне – время, когда иностранцы не спешат в наши края. Вынужденная ставка на собственную молодежь вызывает различные ощущения у болельщиков. Кто-то провозглашает преданность этому курсу, другой жаждет какого-то результата в Европе, которому могут помочь среди прочих и качественные легионеры, есть и болельщики, что называется, смотрящие в обе стороны. Ну, поступить так, чтобы и коза не была голодна, и капуста не обглодана, весьма сложно. Недовольные будут всегда. Как бы там ни было, а преданность делу Валентина Белькевича, Александра Хацкевича, Максима Шацких или Данило Силвы хранится в памяти киевского болельщика. Искренне верю, что и иностранцы следующих поколений (так или иначе, они все равно будут в киевском клубе, пока будет жить футбол в Украине) внесут свой вклад в сокровищницу динамовской истории.

Алексей РЫЖКОВ