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Australian Open
19 января 2023, 14:45 | Обновлено 19 января 2023, 14:56
1187
0

ВИДЕО. На матче с участием россиянина на Aus Open вывесили флаг Украины

Андрей Рублев был не против наличия флага, но посетовал на плохие слова с трибун

19 января 2023, 14:45 | Обновлено 19 января 2023, 14:56
1187
0
ВИДЕО. На матче с участием россиянина на Aus Open вывесили флаг Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Рублев

В матче второго раунда Открытого чемпионата Австралии по теннису Андрей Рублев (№6 ATP) обыграл Эмиля Руусувуори из Финляндии (№46 ATP).

Во время встречи болельщики на трибунах вывесили флаг Украины и что-то говорили в адрес российского теннисиста.

Судья спросил Рублева, не мешает ли ему флаг, на что тот ответил, с флагом проблем нет, но ему говорят плохие слова.

Australian Open. Второй круг
Андрей Рублев – Эмиль Руусувуори (Финляндия) – 6:2, 6:4, 6:7(2), 6:3

Также во время матча Рублев был оштрафован за непристойные выражение (сказал «бляха-муха»), но попытался безуспешно оспорить решение судьи.

В третьем раунде Рублев сразится против Дэна Эванса из Великобритании (№30 ATP).

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Андрей Рублев Эмиль Руусувуори Australian Open 2023
Источник The Age
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