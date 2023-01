ВИДЕО. На матче с участием россиянина на Aus Open вывесили флаг Украины

В матче второго раунда Открытого чемпионата Австралии по теннису Андрей Рублев (№6 ATP) обыграл Эмиля Руусувуори из Финляндии (№46 ATP).

Во время встречи болельщики на трибунах вывесили флаг Украины и что-то говорили в адрес российского теннисиста.

Судья спросил Рублева, не мешает ли ему флаг, на что тот ответил, с флагом проблем нет, но ему говорят плохие слова.

Australian Open. Второй круг

Андрей Рублев – Эмиль Руусувуори (Финляндия) – 6:2, 6:4, 6:7(2), 6:3

Также во время матча Рублев был оштрафован за непристойные выражение (сказал «бляха-муха»), но попытался безуспешно оспорить решение судьи.

В третьем раунде Рублев сразится против Дэна Эванса из Великобритании (№30 ATP).

andrey 🥺 literally the kindest person we know, worthy of our admiration pic.twitter.com/QeQ9st1QVE