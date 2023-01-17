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Australian Open
17 января 2023, 01:23 | Обновлено 17 января 2023, 01:36
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Позорище. Тряпка кацапии из матча Байндл побывала на главном корте Aus Open

Украинка Катерина Байндл обыграла спортсменку без флага Камиллу Рахимову

17 января 2023, 01:23 | Обновлено 17 января 2023, 01:36
220
0
Позорище. Тряпка кацапии из матча Байндл побывала на главном корте Aus Open
Getty Images/Global Images Ukraine

Скандальный флаг кацапии из матча Катерины Байндл побывал также и на главном корте Australian Open, а не только на 14-м корте, где играла украинская теннисистка.

Причем принес трехцветную тряпку на центральный корт мужчина в футболке с принтом военного преступника путина, сообщает БТУ.

В понедельник, 16 января, состоялся матч 1/64 финала Australian Open 2023 между украинской теннисисткой Катериной Байндл и спортсменкой без флага Камиллой Рахимовой. Поединок завершился в трех сетах со счетом 7:5, 6:7 (8:10), 6:1 в пользу украинки.

Во время матча болельщики Рахимовой продемонстрировали тряпку рф, что вызвало негодование у украинских представителей тенниса. Как известно, спортсмены из кацапстана выступают без гимна и флага.

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Катерина Байндл (Козлова) Камилла Рахимова флаг россии Australian Open 2023 российско-украинская война
Источник Sport.ua
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