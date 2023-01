Позорище. Тряпка кацапии из матча Байндл побывала на главном корте Aus Open

Скандальный флаг кацапии из матча Катерины Байндл побывал также и на главном корте Australian Open, а не только на 14-м корте, где играла украинская теннисистка.

Причем принес трехцветную тряпку на центральный корт мужчина в футболке с принтом военного преступника путина, сообщает БТУ.

В понедельник, 16 января, состоялся матч 1/64 финала Australian Open 2023 между украинской теннисисткой Катериной Байндл и спортсменкой без флага Камиллой Рахимовой. Поединок завершился в трех сетах со счетом 7:5, 6:7 (8:10), 6:1 в пользу украинки.

Во время матча болельщики Рахимовой продемонстрировали тряпку рф, что вызвало негодование у украинских представителей тенниса. Как известно, спортсмены из кацапстана выступают без гимна и флага.

ok, so it looks like these guys enjoyed their time with their russian flag, not only on Court 14, but on the Rod Laver Arena too @AustralianOpen @TennisAustralia @UKRinAUS https://t.co/qRqRXNIdwq pic.twitter.com/v1YwrZheru