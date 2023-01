Известный журналист Пирс Морган прокомментировал трансфер украинского вингера Михаила Мудрика в лондонский «Челси»:

«Напоминаем, что наш американский владелец [владелец «Арсенала» – ред.] намного богаче американского владельца «Челси». На самом деле жена Стена Кронке намного богаче, чем он сам или чем Тодд Боэли. Так что не совсем понимаю, как нас «запугивали в финансовом отношении» в связи с потерей Мудрика.

Моя последняя мысль о Мудрике заключается в том, что немного удивительно наблюдать, как украинский игрок с таким энтузиазмом флиртует с «Арсеналом», а затем в последнюю минуту выбирает клуб, болельщики которого продолжают петь в поддержку одного из лучших друзей путина [Романа Абрамовича – ред.]».

Отметим, что Пирс Морган является фанатом «Арсенала». Михаила Мудрика до последнего сватали к «канонирам», однако футболист перешел в лондонский «Челси».

Бывшем президентом и владельцем «Челси» является российский олигарх Роман Абрамович, который из-за санкций, которые были применены к олигархам из рф из-за полномасштабного вторжения россии в Украину, был вынужден продать клуб американскому бизнесмену Тодду Боэли.

Reminder that our American owner is a lot richer than Chelsea’s American owner. In fact Kroenke’s wife is a lot richer than either him or Todd Boehly. So not quite sure how we got ‘bullied financially’ into losing Mudryk. 🤔 https://t.co/oMVtFcarAg

My final thought on Mudryk is that it’s a tad surprising to watch a Ukrainian player flirt so enthusiastically with Arsenal and then opt at the last minute for a club whose fans continue to chant support for one of Putin’s best mates.