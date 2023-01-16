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  4. МОРГАН: «Мудрик выбрал клуб, фанаты которого поддерживают друга путина»
Англия
16 января 2023, 05:20 |
233
0

МОРГАН: «Мудрик выбрал клуб, фанаты которого поддерживают друга путина»

Видимо, журналист очень расстроен, что украинец не перешел в «Арсенал», за который он и болеет

16 января 2023, 05:20 |
233
0
МОРГАН: «Мудрик выбрал клуб, фанаты которого поддерживают друга путина»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Известный журналист Пирс Морган прокомментировал трансфер украинского вингера Михаила Мудрика в лондонский «Челси»:

«Напоминаем, что наш американский владелец [владелец «Арсенала» – ред.] намного богаче американского владельца «Челси». На самом деле жена Стена Кронке намного богаче, чем он сам или чем Тодд Боэли. Так что не совсем понимаю, как нас «запугивали в финансовом отношении» в связи с потерей Мудрика.

Моя последняя мысль о Мудрике заключается в том, что немного удивительно наблюдать, как украинский игрок с таким энтузиазмом флиртует с «Арсеналом», а затем в последнюю минуту выбирает клуб, болельщики которого продолжают петь в поддержку одного из лучших друзей путина [Романа Абрамовича – ред.]».

Отметим, что Пирс Морган является фанатом «Арсенала». Михаила Мудрика до последнего сватали к «канонирам», однако футболист перешел в лондонский «Челси».

Бывшем президентом и владельцем «Челси» является российский олигарх Роман Абрамович, который из-за санкций, которые были применены к олигархам из рф из-за полномасштабного вторжения россии в Украину, был вынужден продать клуб американскому бизнесмену Тодду Боэли.

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Пирс Морган Михаил Мудрик Челси Владимир Путин (х..ло) Роман Абрамович Тодд Боэли трансферы трансферы АПЛ Арсенал Лондон
Источник Twitter
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