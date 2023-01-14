Пирс МОРГАН: «Меня раздражает это фиаско Арсенала с подписанием Мудрика»

Известный британский журналист Пирс Морган, активный болельщик «Арсенала», крайне разочарован неудачей канониров в борьбе с «Челси» за подписание украинского хавбека Михаила Мудрика:

«Меня иррационально раздражает это фиаско с подписанием Мудрика. Если «Арсенал» хочет выиграть Лигу в этом сезоне, мы не можем неделями возиться с ключевой целью, а затем в последнюю минуту быть обойденными (другим клубом) или перебитыми (в вопросе цены).

Все это выглядит слабо. Мы должны как можно скорее купить еще одного нападающего высшего класса».

Тем временем, трансфер 22-летнего полузащитника стоимостью в 100 млн евро окончательно согласован между руководителями «Шахтера» и «Челси».

«Челси» предложил Мудрику личный контракт на 7,5 лет, до июня 2030 года. Донецкий «Шахтер» чуть ранее официально подтвердил факт переговоров с руководством «Челси».

На подписание игрока также претендовал лондонский «Арсенал», предлагавший 70 млн евро + 25 млн евро бонусами.