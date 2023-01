Пирс МОРГАН: «Меня раздражает это фиаско Арсенала с подписанием Мудрика»

Известный британский журналист Пирс Морган, активный болельщик «Арсенала», крайне разочарован неудачей канониров в борьбе с «Челси» за подписание украинского хавбека Михаила Мудрика:

«Меня иррационально раздражает это фиаско с подписанием Мудрика. Если «Арсенал» хочет выиграть Лигу в этом сезоне, мы не можем неделями возиться с ключевой целью, а затем в последнюю минуту быть обойденными (другим клубом) или перебитыми (в вопросе цены).

Все это выглядит слабо. Мы должны как можно скорее купить еще одного нападающего высшего класса».

Тем временем, трансфер 22-летнего полузащитника стоимостью в 100 млн евро окончательно согласован между руководителями «Шахтера» и «Челси».

«Челси» предложил Мудрику личный контракт на 7,5 лет, до июня 2030 года. Донецкий «Шахтер» чуть ранее официально подтвердил факт переговоров с руководством «Челси».

На подписание игрока также претендовал лондонский «Арсенал», предлагавший 70 млн евро + 25 млн евро бонусами.

I’m irrationally annoyed about this Mudryk fiasco.

If Arsenal want to win the League this season, we can’t faff around for weeks on key targets and then get outflanked/outbid at the last minute. Looks weak.

We must buy another top class striker asap. #afc