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  4. Пирс МОРГАН: «Меня раздражает это фиаско Арсенала с подписанием Мудрика»
Англия
14 января 2023, 23:00 | Обновлено 14 января 2023, 23:14
4761
4

Пирс МОРГАН: «Меня раздражает это фиаско Арсенала с подписанием Мудрика»

Известный британский журналист крайне разочарован неудачей канониров

14 января 2023, 23:00 | Обновлено 14 января 2023, 23:14
4761
4
Пирс МОРГАН: «Меня раздражает это фиаско Арсенала с подписанием Мудрика»
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Известный британский журналист Пирс Морган, активный болельщик «Арсенала», крайне разочарован неудачей канониров в борьбе с «Челси» за подписание украинского хавбека Михаила Мудрика:

«Меня иррационально раздражает это фиаско с подписанием Мудрика. Если «Арсенал» хочет выиграть Лигу в этом сезоне, мы не можем неделями возиться с ключевой целью, а затем в последнюю минуту быть обойденными (другим клубом) или перебитыми (в вопросе цены).

Все это выглядит слабо. Мы должны как можно скорее купить еще одного нападающего высшего класса».

Тем временем, трансфер 22-летнего полузащитника стоимостью в 100 млн евро окончательно согласован между руководителями «Шахтера» и «Челси».

«Челси» предложил Мудрику личный контракт на 7,5 лет, до июня 2030 года. Донецкий «Шахтер» чуть ранее официально подтвердил факт переговоров с руководством «Челси».

На подписание игрока также претендовал лондонский «Арсенал», предлагавший 70 млн евро + 25 млн евро бонусами.

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Источник: Цыганков не возвращался в Киев, так как был риск потом не выехать
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трансферы Ринат Ахметов Арсенал Лондон Шахтер Донецк Михаил Мудрик Челси трансферы АПЛ трансферы УПЛ Пирс Морган
Источник Twitter
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Комментарии 4
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Иван Родионов
ребят, Челси это те люди- которые заплатили 11 лямов за аренду фелиша, который удалился в первом же матче, они могут и 200 за Мудрика дать - они - недалекие люди ... Я как фан Арсенала - скажу что нам нужен ЦФ, хоть за 100, хоть за 150, но ЦФ , а не еще один краек ... Мудрик пока - загадка, может вырасти Мбаппе №2 , а то и круче, а может быть ничего ... крайки за 100 лямов редко выстреливают
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Leon LeGa
У Артеты в Арсенале мог бы научиться большему, но бабло победило...
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