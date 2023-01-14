Пирс МОРГАН: «Меня раздражает это фиаско Арсенала с подписанием Мудрика»
Известный британский журналист крайне разочарован неудачей канониров
Известный британский журналист Пирс Морган, активный болельщик «Арсенала», крайне разочарован неудачей канониров в борьбе с «Челси» за подписание украинского хавбека Михаила Мудрика:
«Меня иррационально раздражает это фиаско с подписанием Мудрика. Если «Арсенал» хочет выиграть Лигу в этом сезоне, мы не можем неделями возиться с ключевой целью, а затем в последнюю минуту быть обойденными (другим клубом) или перебитыми (в вопросе цены).
Все это выглядит слабо. Мы должны как можно скорее купить еще одного нападающего высшего класса».
Тем временем, трансфер 22-летнего полузащитника стоимостью в 100 млн евро окончательно согласован между руководителями «Шахтера» и «Челси».
«Челси» предложил Мудрику личный контракт на 7,5 лет, до июня 2030 года. Донецкий «Шахтер» чуть ранее официально подтвердил факт переговоров с руководством «Челси».
На подписание игрока также претендовал лондонский «Арсенал», предлагавший 70 млн евро + 25 млн евро бонусами.
I’m irrationally annoyed about this Mudryk fiasco.— Piers Morgan (@piersmorgan) January 14, 2023
If Arsenal want to win the League this season, we can’t faff around for weeks on key targets and then get outflanked/outbid at the last minute. Looks weak.
We must buy another top class striker asap. #afc
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