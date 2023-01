Источник: Челси пытается украсть Мудрика. Руководство клуба сейчас в Польше

Известный журналист Фабрицио Романо в своем Twitter заявил, что руководство «Челси» все еще пытается подписать вингера донецкого «Шахтера» Михаила Мудрика и перехватить его у «Арсенала»:

«Руководство «Челси» сейчас находится в Польше, пытаясь договориться с «Шахтером» о Мудрике и украсть сделку [у «Арсенала»]! Официальное предложение готово – около 100 миллионов евро.

«Арсенал» всегда лидировал в гонке, ведя переговоры с «Шахтером» по Мудрику».

Отметим, что после того как «Челси» подписал Жоау Фелиша логично было считать, что лондонцы выбыли из гонки за Мудрика, да и сам Михаил неоднократно говорил, что хочет исключительно в «Арсенал». Однако, как мы видим, «синие» не теряют надежды.

🚨 EXCLUSIVE: Chelsea board now in Poland trying to reach verbal agreement with Shakhtar for Mudryk and hijack the deal! Official bid ready close to €100m. 🔵 #CFC



Arsenal always been leading the race, in talks with Shakhtar after 3d official bid.



Mudryk position, now crucial. pic.twitter.com/CwWWerfoQ8