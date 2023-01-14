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Англия
14 января 2023, 18:32 | Обновлено 14 января 2023, 18:41
3598
18

Источник: Челси пытается украсть Мудрика. Руководство клуба сейчас в Польше

Фабрицио Романо поделился неожиданной информацией в своем Twitter

14 января 2023, 18:32 | Обновлено 14 января 2023, 18:41
3598
18
Источник: Челси пытается украсть Мудрика. Руководство клуба сейчас в Польше
Twitter. Михаил Мудрик

Известный журналист Фабрицио Романо в своем Twitter заявил, что руководство «Челси» все еще пытается подписать вингера донецкого «Шахтера» Михаила Мудрика и перехватить его у «Арсенала»:

«Руководство «Челси» сейчас находится в Польше, пытаясь договориться с «Шахтером» о Мудрике и украсть сделку [у «Арсенала»]! Официальное предложение готово – около 100 миллионов евро.

«Арсенал» всегда лидировал в гонке, ведя переговоры с «Шахтером» по Мудрику».

Отметим, что после того как «Челси» подписал Жоау Фелиша логично было считать, что лондонцы выбыли из гонки за Мудрика, да и сам Михаил неоднократно говорил, что хочет исключительно в «Арсенал». Однако, как мы видим, «синие» не теряют надежды.

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Михаил Мудрик Челси Арсенал Лондон Шахтер Донецк трансферы трансферы УПЛ трансферы АПЛ Фабрицио Романо
Источник Twitter
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Комментарии 18
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Alex K
Згідно останнього твіту Марселло Піздучі, відомого у вузьких колах аналітика, на 16 січня запланований боксерський бій між керівниками Челсі та Арсеналу, за результати якого стане відомо, кому дістанеться цей унікальний талант Мудрика, поєднавши в собі все найкраще від молодого Месі та Роналду. 
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+13
Nordenus
Астанавитесь!!!
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+9
GloryUkraine
Купувати не хочуть, а хочуть вкрасти. 😁
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+3
Mike000000
🤣🤣🤣,как вы на это ведетесь люди.У Челси игроков в атаки дохрена,их продавать надо.Им Мудрык и даром не нужен.
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+3
Показать Скрыть 2 ответа
Gargantua
нет, ну вполне очевидно, что этот инсайдер берет деньги у агентов за вбросы
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+2
Показать Скрыть 2 ответа
Фанькин кот
Конкуренция - это хорошо!
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+2
Gargantua
я под столом )))
Палкин хочет еще пару миллионов вырваь у Аренала пугая "угрозой Челси"
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+2
SandroKing
Вместо 100 лимонов пускай дают по себестоимости 20 Челленджеров 2.
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+1
Nikas
Ченси затянет трансфер и не купит его есть задание не допустить продажу в Арсенал за 70 лямов
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0
Умник
Увидите мешок с эмблемой Челси, срочно звоните в офис Арсенала, можно будет перехватить
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0
Mr Voevudskiy
Вот тебе и фантастическая 100ка) Раскрутили англичашек
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0
DK1961
Чего то вспомнилось из "Кавказской пленницы" : "...Грех так смеяться над больными людьми". Я думаю, что читающие сагу о мурзиках относятся к... Ну вы сами понимаете...
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-2
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