Источник: Челси пытается украсть Мудрика. Руководство клуба сейчас в Польше
Фабрицио Романо поделился неожиданной информацией в своем Twitter
Известный журналист Фабрицио Романо в своем Twitter заявил, что руководство «Челси» все еще пытается подписать вингера донецкого «Шахтера» Михаила Мудрика и перехватить его у «Арсенала»:
«Руководство «Челси» сейчас находится в Польше, пытаясь договориться с «Шахтером» о Мудрике и украсть сделку [у «Арсенала»]! Официальное предложение готово – около 100 миллионов евро.
«Арсенал» всегда лидировал в гонке, ведя переговоры с «Шахтером» по Мудрику».
Отметим, что после того как «Челси» подписал Жоау Фелиша логично было считать, что лондонцы выбыли из гонки за Мудрика, да и сам Михаил неоднократно говорил, что хочет исключительно в «Арсенал». Однако, как мы видим, «синие» не теряют надежды.
🚨 EXCLUSIVE: Chelsea board now in Poland trying to reach verbal agreement with Shakhtar for Mudryk and hijack the deal! Official bid ready close to €100m. 🔵 #CFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 14, 2023
Arsenal always been leading the race, in talks with Shakhtar after 3d official bid.
Mudryk position, now crucial. pic.twitter.com/CwWWerfoQ8
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