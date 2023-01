Обидчица украинки в квалификации выиграла трофей на турнире Хобарте

Американская теннисистка Лорен Дэвис (WTA 84) в финале хардового турнира серии WTA 250 в Хобарте (Австралия) обыграла Элизабетту Кочаретто (Италия, WTA 67) в двух сетах за 1 час и 48 минут.

WTA 250 Хобарт. Хард. Финал

Лорен Дэвис (США) [Q] – Элизабетта Кочаретто (Италия) – 7:6 (7:0), 6:2

Дэвис стартовала с квалификации. В финале отбора она обыграла украинку Катерину Байндл.

Отметим, что для Лорен этот трофей стал вторым в карьере на уровне WTA и первым за последние 6 лет. Кочаретто провела свой первый финал на уровне WTA.

Game, set, match, 🏆 @LaurenDavis93 is your 2023 champion - her second @WTA title and first in 6 years! #HobartTennis #eventstasmania #discovertasmania pic.twitter.com/EZMT90hypb