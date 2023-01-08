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WTA
08 января 2023, 03:40 | Обновлено 08 января 2023, 04:29
138
0

Разгромное поражение. Украинка не смогла выйти в основу турнира в Австралии

Катерина Байндл в двух сетах проиграла Лорен Дэвис

08 января 2023, 03:40 | Обновлено 08 января 2023, 04:29
138
0
Разгромное поражение. Украинка не смогла выйти в основу турнира в Австралии
Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Байндл

Украинская теннисистка Катерина Байндл (WTA 99) во втором раунде квалификации хардового турнира серии WTA 250 в Хобарте (Австралия) проиграла американской теннисистке Лорен Дэвис (WTA 87) в двух сетах за 1 час и 30 минут.

WTA 250 Окленд. Хард. Квалификация

Катерина Байндл (Украина) – Лорен Дэвис (США) – 5:7, 2:6

Отметим, что в основе этого турнира сыграет первая ракетка Украины Ангелина Калинина.

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Лорен Дэвис Катерина Байндл (Козлова) WTA Окленд
Источник Sport.ua
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