WTA08 января 2023, 03:40 | Обновлено 08 января 2023, 04:29
138
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Разгромное поражение. Украинка не смогла выйти в основу турнира в Австралии
Катерина Байндл в двух сетах проиграла Лорен Дэвис
08 января 2023, 03:40 | Обновлено 08 января 2023, 04:29
138
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Украинская теннисистка Катерина Байндл (WTA 99) во втором раунде квалификации хардового турнира серии WTA 250 в Хобарте (Австралия) проиграла американской теннисистке Лорен Дэвис (WTA 87) в двух сетах за 1 час и 30 минут.
WTA 250 Окленд. Хард. Квалификация
Катерина Байндл (Украина) – Лорен Дэвис (США) – 5:7, 2:6
Отметим, что в основе этого турнира сыграет первая ракетка Украины Ангелина Калинина.
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