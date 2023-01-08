Разгромное поражение. Украинка не смогла выйти в основу турнира в Австралии

Украинская теннисистка Катерина Байндл (WTA 99) во втором раунде квалификации хардового турнира серии WTA 250 в Хобарте (Австралия) проиграла американской теннисистке Лорен Дэвис (WTA 87) в двух сетах за 1 час и 30 минут.

WTA 250 Окленд. Хард. Квалификация

Катерина Байндл (Украина) – Лорен Дэвис (США) – 5:7, 2:6

Отметим, что в основе этого турнира сыграет первая ракетка Украины Ангелина Калинина.