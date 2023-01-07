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  4. Стала известна первая соперница Калининой на турнире в Хобарте
WTA
07 января 2023, 11:40 |
365
0

Стала известна первая соперница Калининой на турнире в Хобарте

В первом круге Ангелина сыграет с соперницей из Канады

07 января 2023, 11:40 |
365
0
Стала известна первая соперница Калининой на турнире в Хобарте
https://sport.ua/news/609297-adelaida-opredelilas-sopernitsa-kalininoy-v-finale-kvalifikatsii

Состоялась жеребьевка основной сетки на турнире WTA 250 в Хобарте. В основе сыграет одна украинка – Ангелина Калинина (№39 WTA).

В стартовом матче украинка, которая получила пятый номер посева, сразится против канадской теннисистки Ребекки Марино (№63 WTA).

Ранее теннисистки между собой не играли. Ангелина выиграла четыре последних матча против представительниц Канады.

Отметим, что в квалификации этого турнира выступает Катерина Байндл, которая сегодня пробилась в финал отбора.

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

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Ангелина Калинина Ребекка Марино Катерина Байндл (Козлова) WTA Хобарт
Источник Sport.ua
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