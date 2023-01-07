Стала известна первая соперница Калининой на турнире в Хобарте

Состоялась жеребьевка основной сетки на турнире WTA 250 в Хобарте. В основе сыграет одна украинка – Ангелина Калинина (№39 WTA).



В стартовом матче украинка, которая получила пятый номер посева, сразится против канадской теннисистки Ребекки Марино (№63 WTA).



Ранее теннисистки между собой не играли. Ангелина выиграла четыре последних матча против представительниц Канады.



Отметим, что в квалификации этого турнира выступает Катерина Байндл, которая сегодня пробилась в финал отбора.



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