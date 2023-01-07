Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. WTA Хобарт. Байндл вышла в финал квалификации, вырвав победу у Голубич
WTA
07 января 2023, 04:31 | Обновлено 07 января 2023, 04:32
91
0

WTA Хобарт. Байндл вышла в финал квалификации, вырвав победу у Голубич

Украинка в трех сетах одержала победу

07 января 2023, 04:31 | Обновлено 07 января 2023, 04:32
91
0
WTA Хобарт. Байндл вышла в финал квалификации, вырвав победу у Голубич
WTA. Катерина Байндл

Украинская теннисистка Катерина Байндл (№99 WTA) вышла в финал квалификации турнира WTA 250 в Хобарте. В полуфинале отбора украинка в трех сетах одолела Викторию Голубич из Швейцарии (№76 WTA).

В первом сете Катерина выиграла подачи соперницы в седьмом и девятом геймах, завершив первую партию в свою пользу. Однако, во втором сете Голубич сделала на один брейк больше и сравняла результат. Решающую партию украинка начала с проигранной подачи, но уже в следующем гейме ответила брейком. Еще одна выигранная подача соперницы стала решающей: Байндл довела встречу до победного окончания.

В финале квалификации Байндл встретится с Камилой Рахимовой (№94 WTA) или Лорен Дэвис (№87 WTA).

Виктория Голубич – Катерина Байндл – 3:6, 6:4, 3:6

По теме:
Байндл получила место в основной сетке Открытого чемпионата Австралии
Снигур стартовала с победы на турнире ITF в Австралии, Байндл проиграла
Первый титул WTA Калининой, дебют Киченок в топ-10 и материнство Свитолиной
WTA Хобарт Катерина Байндл (Козлова) Виктория Голубич
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Читайте нас в Viber Читайте нас в Telegram

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легендарный итальянский форвард умер в возрасте 58 лет
Футбол | 06 января 2023, 11:42 1
Легендарный итальянский форвард умер в возрасте 58 лет
Легендарный итальянский форвард умер в возрасте 58 лет

Джанлука Виалли не сумел справиться с раком

Экс-первая ракетка мира объявила о своей беременности
Теннис | 06 января 2023, 13:47 6
Экс-первая ракетка мира объявила о своей беременности
Экс-первая ракетка мира объявила о своей беременности

Эшли Барти ждет ребенка

ФОТО. В этот день. 84 года назад родился легендарный тренер Лобановский
Футбол | 06.01.2023, 21:25
ФОТО. В этот день. 84 года назад родился легендарный тренер Лобановский
ФОТО. В этот день. 84 года назад родился легендарный тренер Лобановский
Доигрался. Ломаченко внесен в список государственных предателей Украины
Бокс | 06.01.2023, 06:15
Доигрался. Ломаченко внесен в список государственных предателей Украины
Доигрался. Ломаченко внесен в список государственных предателей Украины
ФОТО. Была звездой футбола, а теперь звезда яркого контента для взрослых
Футбол | 06.01.2023, 14:29
ФОТО. Была звездой футбола, а теперь звезда яркого контента для взрослых
ФОТО. Была звездой футбола, а теперь звезда яркого контента для взрослых
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Фонсека может уйти, Месси вернулся, ставим на Манчестер Сити
ВИДЕО. Фонсека может уйти, Месси вернулся, ставим на Манчестер Сити
05.01.2023, 10:42
Футбол
Роналду избавился от своего агента? Стали известны подробности конфликта
Роналду избавился от своего агента? Стали известны подробности конфликта
05.01.2023, 08:27
Футбол
Украинец Чухаджян неожиданно получил топовый шанс
Украинец Чухаджян неожиданно получил топовый шанс
06.01.2023, 07:30 4
Бокс
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Биатлонный сезон-2022/23: расписание, анонсы, трансляции, результаты
05.01.2023, 04:40
Биатлон
Перееду трактором. Гордон опубликовал видео с угрозами Поворознюка
Перееду трактором. Гордон опубликовал видео с угрозами Поворознюка
05.01.2023, 12:34 13
Футбол
МЧМ по хоккею. Чехия в ярком овертайме выбила Швецию и вышла в финал
МЧМ по хоккею. Чехия в ярком овертайме выбила Швецию и вышла в финал
05.01.2023, 00:21
Хоккей
Снова Кленовые. Канада обыграла Чехию в финале молодежного ЧМ по хоккею
Снова Кленовые. Канада обыграла Чехию в финале молодежного ЧМ по хоккею
06.01.2023, 04:36 4
Хоккей
Японец вместо украинца. Арсенал нашел альтернативу Мудрику
Японец вместо украинца. Арсенал нашел альтернативу Мудрику
05.01.2023, 16:07 33
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности