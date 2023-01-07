WTA Хобарт. Байндл вышла в финал квалификации, вырвав победу у Голубич

Украинская теннисистка Катерина Байндл (№99 WTA) вышла в финал квалификации турнира WTA 250 в Хобарте. В полуфинале отбора украинка в трех сетах одолела Викторию Голубич из Швейцарии (№76 WTA).

В первом сете Катерина выиграла подачи соперницы в седьмом и девятом геймах, завершив первую партию в свою пользу. Однако, во втором сете Голубич сделала на один брейк больше и сравняла результат. Решающую партию украинка начала с проигранной подачи, но уже в следующем гейме ответила брейком. Еще одна выигранная подача соперницы стала решающей: Байндл довела встречу до победного окончания.

В финале квалификации Байндл встретится с Камилой Рахимовой (№94 WTA) или Лорен Дэвис (№87 WTA).

Виктория Голубич – Катерина Байндл – 3:6, 6:4, 3:6