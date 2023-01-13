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Клубный чемпионат мира
13 января 2023, 10:00 | Обновлено 13 января 2023, 10:13
411
0

Жеребьевка Клубного чемпионата мира. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

13 января в 13:00 по киевскому времени состоится жеребьевка в Марокко

13 января 2023, 10:00 | Обновлено 13 января 2023, 10:13
411
0
Жеребьевка Клубного чемпионата мира. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
FIFA

В пятницу, 13 января, в 13:00 по киевскому времени в Марокко состоится жеребьевка Клубного чемпионата мира.

В клубном ЧМ примут участие 7 клубов, победители континентальных клубных турниров: «Реал» (Испания), «Фламенго» (Бразилия), «Аль‑Хиляль» (Саудовская Аравия), «Аль‑Ахли» (Египет), «Окленд Сити» (Новая Зеландия), «Сиэтл Саундерс» (США) и «Видад» (Марокко).

«Реал» и «Фламенго» начнут турнир сразу с полуфиналов, остальные команды будут проходить предварительный раунд.

Турнир пройдет в Марокко с 3 по 12 февраля 2023 года. В предыдущем клубном ЧМ-2021 победителем стал лондонский «Челси».

Жеребьевка Клубного чемпионата мира. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Плейер будет добавлен перед началом церемонии.

Сетка клубного ЧМ по футболу

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Источник Sport.ua
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