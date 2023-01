В пятницу, 13 января, в 13:00 по киевскому времени в Марокко состоится жеребьевка Клубного чемпионата мира.

В клубном ЧМ примут участие 7 клубов, победители континентальных клубных турниров: «Реал» (Испания), «Фламенго» (Бразилия), «Аль‑Хиляль» (Саудовская Аравия), «Аль‑Ахли» (Египет), «Окленд Сити» (Новая Зеландия), «Сиэтл Саундерс» (США) и «Видад» (Марокко).

«Реал» и «Фламенго» начнут турнир сразу с полуфиналов, остальные команды будут проходить предварительный раунд.

Турнир пройдет в Марокко с 3 по 12 февраля 2023 года. В предыдущем клубном ЧМ-2021 победителем стал лондонский «Челси».

Жеребьевка Клубного чемпионата мира. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Плейер будет добавлен перед началом церемонии.

Coming 🔜: The FIFA #ClubWC! 🏆



The emblem for the #ClubWC has been unveiled ahead of the official draw, which will be streamed live on FIFA+ on Friday 13 January at 12:00 CET.



Find out more about the upcoming tournament: