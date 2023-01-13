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  4. Одним смайликом. Мудрик забавно отреагировал на свежие новости о трансфере
Украина. Премьер лига
13 января 2023, 05:23 | Обновлено 13 января 2023, 05:39
230
0

Одним смайликом. Мудрик забавно отреагировал на свежие новости о трансфере

«Арсенал» сделал предложение «Шахтеру» в размере 70 млн евро плюс бонусы

13 января 2023, 05:23 | Обновлено 13 января 2023, 05:39
230
0
Одним смайликом. Мудрик забавно отреагировал на свежие новости о трансфере
Instagram. Михаил Мудрик

Украинский хавбек Михаил Мудрик забавно отреагировал на свежие новости о своем трансфере. 22-летний футболист «Шахтера» разместил в соцсети Instagram пост, который содержит только один смайлик: 🙏

Этот смайлик можно трактовать как: «подпишите меня, пожалуйста» или же «ударим по рукам».

Лондонский «Арсенал» сделал донецкому «Шахтеру» предложение в размере 70 млн евро плюс бонусы за переход Мудрика, сообщил инсайдер Фабрицио Романо. Сейчас «Арсенал» и «Шахтер» ведут переговоры по поводу пакета бонусов.

Личный контракт Мудрика уже согласован. Канониры предложат хавбеку пятилетний контракт с зарплатой в 5,5 млн евро в год.

В текущем сезоне Мудрик провел 18 матчей и забил 10 голов за «Шахтер» (12 игр и 7 мячей в УПЛ, 6 поединков и 3 гола в ЛЧ).

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Названа сумма нового предложения от Арсенала по переходу Мудрика
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Источник Sport.ua
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