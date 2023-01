Одним смайликом. Мудрик забавно отреагировал на свежие новости о трансфере

Украинский хавбек Михаил Мудрик забавно отреагировал на свежие новости о своем трансфере. 22-летний футболист «Шахтера» разместил в соцсети Instagram пост, который содержит только один смайлик: 🙏

Этот смайлик можно трактовать как: «подпишите меня, пожалуйста» или же «ударим по рукам».

Лондонский «Арсенал» сделал донецкому «Шахтеру» предложение в размере 70 млн евро плюс бонусы за переход Мудрика, сообщил инсайдер Фабрицио Романо. Сейчас «Арсенал» и «Шахтер» ведут переговоры по поводу пакета бонусов.

Личный контракт Мудрика уже согласован. Канониры предложат хавбеку пятилетний контракт с зарплатой в 5,5 млн евро в год.

В текущем сезоне Мудрик провел 18 матчей и забил 10 голов за «Шахтер» (12 игр и 7 мячей в УПЛ, 6 поединков и 3 гола в ЛЧ).

Mykhaylo Mudryk’s Instagram story… after the exclusive news of official bid made by Arsenal tonight. ⚪️🔴🇺🇦 #AFC pic.twitter.com/8aZfxxsZIz