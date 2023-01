Известны условия аренды Челси Фелиша у Атлетико

Лондонский «Челси», который близок к договору аренды нападающего мадридского «Атлетико» Жоау Фелиша, будет платить португальцу всю зарплату во время действия временного договора с ним.

Сообщается, что Фелиш за время аренды получит от «пенсионеров» 5,3 млн евро. Кроме этого, «Челси» рассчитывает включить в сделку обязательное условие выкупа прав на Жоау Фелиша, но «матрасники» согласны на аренду без данной опции.

Ранее сообщалось, что «Челси» и «Атлетико» уже достигли предварительной договоренности об аренде 23-летнего Жоау Фелиша.

Chelsea have moved fast to agree a verbal deal with Atletico Madrid for Joao Felix after late night internal talks where they decided to proceed. As reported, Atleti's loan price dropped from original quote & #CFC expected to pay around £9m & 100% of Felix's wages (£5.3m). pic.twitter.com/kExxCUXAAa