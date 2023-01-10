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Англия
10 января 2023, 03:18 | Обновлено 10 января 2023, 03:26
142
0

Известны условия аренды Челси Фелиша у Атлетико

Лондонцы пойдут на серьезные траты

10 января 2023, 03:18 | Обновлено 10 января 2023, 03:26
142
0
Известны условия аренды Челси Фелиша у Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine. Жоау Фелиш

Лондонский «Челси», который близок к договору аренды нападающего мадридского «Атлетико» Жоау Фелиша, будет платить португальцу всю зарплату во время действия временного договора с ним.

Сообщается, что Фелиш за время аренды получит от «пенсионеров» 5,3 млн евро. Кроме этого, «Челси» рассчитывает включить в сделку обязательное условие выкупа прав на Жоау Фелиша, но «матрасники» согласны на аренду без данной опции.

Ранее сообщалось, что «Челси» и «Атлетико» уже достигли предварительной договоренности об аренде 23-летнего Жоау Фелиша.

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Челси Атлетико Мадрид Жоау Фелиш трансферы трансферы АПЛ трансферы Ла Лиги
Источник Sport.ua
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