Ястремская сыграет в основной сетке Открытого чемпионата Австралии

От участия в предстоящем Australian Open отказалась двукратная победительница турнира Наоми Осака. Место выбывшей 25-летней японки займет украинская теннисистка Даяна Ястремская.

Она, напомним, была первой в резервном списке после того, как его покинула украинка Катерина Байндл, также попавшая в основу Открытого чемпионата Австралии на отказе испанки Сары Соррибес Тормо.

Уроженка Осаки Наоми Осака до последнего надеялась на свое восстановление и возвращение на корт. Она, напомним, на сегодня свой последний матч провела еще в сентябре, когда снялась с турнира в Токио.

Australian Open 2023 года будет проходить с 16 по 29 января.

Naomi Osaka has withdrawn from the Australian Open. We will miss her at #AO2023 💙