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WTA
08 января 2023, 08:15 | Обновлено 08 января 2023, 08:20
801
0

Ястремская сыграет в основной сетке Открытого чемпионата Австралии

Украинка заняла появившуюся вакансию

08 января 2023, 08:15 | Обновлено 08 января 2023, 08:20
801
0
Ястремская сыграет в основной сетке Открытого чемпионата Австралии
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

От участия в предстоящем Australian Open отказалась двукратная победительница турнира Наоми Осака. Место выбывшей 25-летней японки займет украинская теннисистка Даяна Ястремская.

Она, напомним, была первой в резервном списке после того, как его покинула украинка Катерина Байндл, также попавшая в основу Открытого чемпионата Австралии на отказе испанки Сары Соррибес Тормо.

Уроженка Осаки Наоми Осака до последнего надеялась на свое восстановление и возвращение на корт. Она, напомним, на сегодня свой последний матч провела еще в сентябре, когда снялась с турнира в Токио.

Australian Open 2023 года будет проходить с 16 по 29 января.

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Даяна Ястремская Australian Open Australian Open 2023 Наоми Осака
Источник Australian Open
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